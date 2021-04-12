同意柯文哲學王定宇租房　陳佩琪：有這種好康就去啊！

民進黨立委王定宇爆出向民進黨發言人顏若芳以月租8000元的方式，租賃其公寓中的其中一間套房，不過兩人被媒體拍到同進同出，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲的妻子陳佩琪在臉書上PO文，似乎有弦外之音地表示「八千塊租一間市區房子， 含接送加早餐，很便宜啦， 有這好康，就去啊！」





我是廣告 請繼續往下閱讀

陳佩琪表示，日前與市府團隊去新竹市政交流時，適逢王定宇事件發酵，當天被一名女記者問到「妳接受先生花八千塊向人租房子且每週出入五天嗎？」讓她印象深刻。陳佩琪直言，高房價是民怨之首，上班族把賺來的錢的八、九成拿去買房，卻緊縮其他消費，「只差我們收入較多，可以買到較好地段的房子罷了。」





但陳佩琪也坦言，一間市中心蛋黃區的房子也讓她與柯文哲這種做30年的醫生夫妻吃不消，更何況一般上班族。文末陳佩琪也回應當初記者詢問她的問題：「八千塊租一間市區房子， 含接送加早餐，很便宜啦， 有這好康，就去啊！」





而對於柯文哲今（12）日上午施打AZ疫苗一事，過去陳佩琪也曾在臉書上直言「知名人物跟風式地施打疫苗，就如同改名吃免費壽司一樣可笑」，引發各界議論。陳佩琪則直言，市長表示他施打疫苗不會增加民眾意願，而是希望早點解封，不用每天戴口罩出門。



