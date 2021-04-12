名家論壇》盧燕俐／三大理由，台股還會驚驚漲！

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再者，「護國神山」台積電全球領先地位並未動搖，日前已宣布三年共千億美元的資本支出，意圖狠甩競爭對手三星和英特爾，儘管股價才剛站回610元，但首季EPS值得期待；一旦外資回補台積電，大盤鐵定再創新高。
第三，全球央行貨幣寬鬆政策不變，儘管聯準會主席鮑爾已暗示，一旦經濟數據獲得實質進展，極有可能減少購債，但減少購債並不意味著股市立刻反轉走空，而是拉回整理後再攻；而依過去歷史經驗，除非是QE徹底結束，否則，股市沒那麼快步入熊市。
儘管大盤後市依舊可期，但不少個股投機氛圍濃厚，明明本業沒賺錢，光靠炒作電動車零件題材，股價就能漲翻天，這類就有「泡沫化」的跡象，投資人不宜進場追捧。
另外，也因多頭格局，資金輪動十分快速，農曆春節過後，法人開始卡位金融股，讓委屈一整年的金融股，稍微補漲了一下；接著，高配息的權值股接棒，華碩、仁寶都有亮麗演出；再來，IC設計和面板股漲不停之後，鋼鐵股也全面噴出，看著投資人眼花撩亂，不知該佈局哪幾檔。
我的建議是，切忌見漲追漲，儘量選擇自己熟悉，且基本面佳、有成長性的股票，即使短線還在整理，也不必心急，因為類股輪漲之下，終有一天會開始輪動，而心急的下場就是「抓龜走鱉」，落得兩頭空。
同時，追蹤法人籌碼，是必做功課，外資拉權值股、投信鎖中小型股，是歷來慣例，尤其這波中小型電子股漲翻天，讓很多年輕股民無法抗拒，無論財報再亮麗，只要投信開始棄養，轉戰其他標的，投資人也應順勢急踩剎車，免得獲利全數回吐，又白做工一場。
截至4月12日，法人近十日買超前二十名的股票，集中在面板、鋼鐵、Dram和金融股，這四大族群，各有題材，相信未來行情也不會太寂寞，有興趣者可依最新籌碼變化，從中擇優佈局。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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