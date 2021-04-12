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蘇揆：台鐵高風險軌道　2月內建立防護

記者張志康/綜合報導

2021-04-12 20:42:57

蘇貞昌
▲行政院長蘇貞昌要求台鐵應於2個月內，檢視全國鐵路，有異物入侵軌道危害情形及風險較高路段，應比照高鐵建置防護措施。（圖／行政院提供）
4月2日台鐵發生408次太魯閣號事故，引發全國對鐵路安全的重視。行政院長蘇貞昌今（12）日指示，台鐵應於2個月內檢視全國鐵路，凡有異物入侵軌道危害情形及風險較高路段，包含隧道洞口處，優先比照高鐵模式以紐澤西護欄等方式，建置防護措施。

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行政院表示，在太魯閣號事故發生後，蘇貞昌於8日宣布已核定新台幣460億元預算，挹注花東鐵路電氣雙軌化工程，同時也宣示將親自緊盯台鐵改革進度。11日再召集行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、主計長朱澤民、公共工程委員會主任委員吳澤成、交通部政務次長王國材、台鐵代理局長祁文中以及相關單位幕僚，分別召開多場會議聽取報告，並於今天下午再次討論，確定台鐵改革將以安全、安定、轉型三個面向著手。

據瞭解，蘇貞昌要求就已核定的6年近百億軌道安全更新計畫，應確實執行。台鐵目前執行中的「鐵路安全改善6年計劃」中的「邊坡安全防護工程」，蘇貞昌要求務必盤點有邊坡穩定疑慮的地點，優先進行工程與預警系統的建立。另外，台鐵局目前有25處進行中的「異物入侵監視預警系統」部分，蘇貞昌也要求儘速辦理，力求如期如質完成。

此外，蘇揆也要求台鐵局應於兩個月內，針對台鐵環島沿線1000餘公里，檢視隧道洞口處、鐵公路交會跨路橫越處或鄰近上邊坡軌道的路段等，凡有異物入侵軌道危害情形及風險較高的路段，優先比照高鐵模式以紐澤西護欄等方式，建置實體防護措施，並同步擴大評估「異物入侵預警系統」，以有效確保行車安全。

由於這次的太魯閣號事故，是由於施工人員於假日、非施工期間進入工區，蘇貞昌也指示交通部與台鐵應加強施工工區管理措施，例如管制進出入人員造冊、具合格通行證，甚或以監視錄影器等進行工地管理，工地現場也應配置緊急應變手機或無線電，以期發揮第一時間的預警功能，從事前預防到緊急應變都要嚴格建立有效機制，避免憾事再次發生。

蘇貞昌強調，台鐵承擔全台偏鄉運輸的政策責任與負擔，改革過程中應確保台鐵員工的權益不受影響。他也特別指示，台鐵改革相關規畫，一定要在保障員工權益以及薪資不受影響的前提下逐步進行。

會中也提到，台鐵未來應專注於營運及養護工作，重大工程可交由鐵道局辦理，減輕台鐵負擔，專心於運輸業務，蘇貞昌也請工程會協助盤整後續問題。

在台鐵組織改造部分，目標應朝指揮系統效率化，會中建議可朝建立北、中、南、東地區協調會報，再轉為分區管理處，以整合並強化運、工、機、電的橫向聯繫功能，以解決過去指揮體系龐雜的問題。

蘇貞昌表示，雖然外界期待事故現場能儘速恢復正常疏運，但台鐵東正線在恢復通車前，應確實完成清水隧道結構安全檢測，確保安全並經交通部與工程會會勘確認，方能通車。

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