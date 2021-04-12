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邱于軒再提議員不被尊重　張博洋批：搞錯人發火

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-12 21:51:26

台灣基進新聞輿情部主任張博洋（中）和wecare高雄發起人尹立（右）因發文質疑營養午餐承包案，遭國民黨高雄市議員邱于軒的先生張簡正偉提告妨害名譽。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲台灣基進新聞輿情部主任張博洋（中）和wecare高雄發起人尹立（右）109年因發文質疑營養午餐承包案，遭國民黨高雄市議員邱于軒的先生張簡正偉提告妨害名譽。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
高雄市議會第三屆第五次定期大會市長施政報告在今（12）、明兩日登場，上周午先是創下開議第一天就流會的首例，國民黨高雄市議員邱于軒更痛批高雄市政府「預算到手了，就可以不理高雄市議會的附帶決議了嗎？」，今日市長質詢時再度提到此事，台灣基進新聞部主任張博洋批，該份報告明明是韓市府的文化局長林思伶沒交，卻對現任文化局長大動肝火。

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張博洋說，國民黨議員邱于軒連日針對高雄市文化局未依109年審議預算時的附帶決議，每半年提送公共藝術基金成果報告給議會，怒批高市府傲慢，甚至摔成果報告書並退席抗議，今日質詢市長陳其邁時，再度針對此事要求陳其邁市長跟文化局好好溝通，但沒交報告的明明是韓市府的文化局長。

張博洋表示，邱于軒卻為此對現任文化局長大動肝火，不只丟書更退席抗議，「是不知怪錯人，還是故意找碴？」，前促轉會專員吳佩蓉曾踢爆，邱于軒向韓市府的教育局長吳榕峰索取林園高中營養午餐資料，接著議員的丈夫就連續得標該校營養午餐案，自己轉貼該篇文章，自己和吳佩蓉都遭到提告，讓他不禁質疑「有了營養午餐案的前例，邱于軒議員，這一次，妳又想要幹嘛？」。

▲台灣基進新聞部主任張博洋批邱于軒發火找錯人，韓市府文化局長沒交的報告，卻對現任的大動肝火。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進新聞部主任張博洋批邱于軒發火找錯人，韓市府文化局長沒交的報告，卻對現任的大動肝火。（圖／台灣基進提供）
 

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