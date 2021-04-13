伊朗核設施疑遇襲怪罪以色列　德國歐盟警告恐不利核談判

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同一時間，談判人員正在奧地利維也納為挽救2015年全球強權國家和伊朗達成的伊朗核子協議進行協商。協議原本目的是限制伊朗核子發展野心，但美國前總統川普2018年退出後，協議因此跛腳；談判人員正試圖想辦法讓美國重返協議。
德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在今天談判開始前表示：「我們目前聽到從德黑蘭傳出的消息，對（談判）並無正面貢獻，尤其是納坦茲的事件發展。」
馬斯說，在維也納進行的談判「將不會輕鬆，但目前為止氣氛一直具有建設性」。不過他指出，納坦茲的事件將具「特殊意義」，或許能透露線索，來看出德黑蘭對於在維也納討論的內容會落實到哪個程度。
歐盟發言人史丹諾（Peter Stano）今天表示，納坦茲核子設施據傳發生的事件「可能是破壞行為」。但他強調，目前為止還沒有正式歸咎主使者是誰。
史丹諾說：「我們仍有必要盡快釐清事實細節。我們反對任何試圖破壞或弱化核協議外交努力的行為。」
俄羅斯外交部今天則發布聲明表示，他們正密切關注納坦茲所發生「嚴重事件」的相關情勢，並希望這起事件「不會損害正在加速進展的（核協議）談判」。
路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）今天指責伊朗從未放棄想辦法擁有核子武器，他說以色列不會允許德黑蘭製造核武。
尼坦雅胡隨同來訪的美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）接受記者訪問時，對於伊朗指控以色列破壞納坦茲核設施的說法，並未做出評論。
尼坦雅胡說：「伊朗從未放棄追求核武及能夠投送核武的飛彈。我將永遠不會允許伊朗取得核武能力，來實現他們消滅以色列的種族滅絕目的。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100412