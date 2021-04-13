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屢遭親中勢力施壓騷擾　香港電台記者唐若韞辭職

中央社

2021-04-13 06:04:57

▲2020年3月訪問世衛高級顧問艾沃德時，當場提出「世衛是否重新考慮接納台灣」問題的香港電台記者唐若韞，由於受到來自親中勢力的巨大壓力及連番騷擾，將在本週離開香港電台的現職。資料照。（圖／翻攝自立場新聞）
▲2020年3月訪問世衛高級顧問艾沃德時，當場提出「世衛是否重新考慮接納台灣」問題的香港電台記者唐若韞，由於受到來自親中勢力的巨大壓力及連番騷擾，將在本週離開香港電台的現職。資料照。（圖／翻攝自立場新聞）
（中央社台北12日電）2020年3月訪問世衛高級顧問艾沃德時，當場提出「世衛是否重新考慮接納台灣」問題的香港電台記者唐若韞，由於受到來自親中勢力的巨大壓力及連番騷擾，將在本週離開香港電台的現職。

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香港蘋果日報報導，香港電台內部人士指出，唐若韞是在4月初復活節前向電台方面遞交辭呈，但消息直到今天才傳開，讓不少同事感到驚訝。而Yvonne（唐若韞的英文名）是因為受到親中團體接連「狙擊」，承受了巨大壓力。

根據報導，面對查詢，香港電台僅以「對同仁的離任安排不作評論」一語作出回應。

綜合報導及網路訊息，因為不明原因，唐若韞已將自己推特（twitter）帳號上的所有貼文刪除。至於臉書（facebook）帳號，則停留在3月5日轉發的香港電台英語節目The Pulse片段。

香港電台內部人士指出，有人日前針對唐若韞訪問艾沃德（Bruce Aylward）提出「世界衛生組織（WHO）是否重新考慮接納台灣」一事，向香港政府投訴，電台方面需要立就此回應，「爭議燒到身上」。

自上述訪問過後，親中勢力對唐若韞的壓力及騷擾更接二連三。根據報導，直到今年4月初，都還有香港親中團體到香港電台抗議，聲稱她在涉新疆報導中抹黑中國官方，「以公帑製作反中假新聞」，要求港台將她解雇。

2020年訪問過後不久，親中勢力便將唐若韞的個人資料上網曝光。而立場親共的前港府新聞統籌專員馮煒光，從2020年到今年更是接連發表文章，公開要求香港電台將她辭退。

立場親中的香港網媒「點新聞」今年2月則指稱，唐若韞涉嫌免費入住文華東方酒店豪華套房，疑似觸犯香港「防止賄賂條例」，親中團體一度為此大作文章，唐若韞事後表示，這是酒店方面因服務不週問題給予她的補償。（編輯：邱國強）1100412

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