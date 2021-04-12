百年「飛輦轎、過金火」 主委：將盡力完成福海宮遷移
記者李春台/桃園報導
2021-04-12 23:37:06｜2021-04-12 23:38:07
桃園市大園區竹圍街福海宮將於4月19日（農曆3月8日）舉辦擁有百年歷史的「飛輦轎、過金火」獨特文化活動，今年因疫情關係，全國各地分靈及友宮 來訪次數可能不如以往，目前已知友宮及分靈預計將有300人徒步繞境竹圍里回祖廟祝禱，福海宮及友宮過聖火神轎大約30頂，也是竹圍里的年度盛事。
福海宮管理委員會主委廖德發表示，將帶領團隊，為福海宮盡心盡力辦理「飛輦轎、過金火」年度文化盛事。同時，並由擲筊請示王公，做出宮廟改革，讓管理委員會的制度更健全，盼大家同心協力完成王公旨意，興建大廟，完成福海宮遷移計畫，同時也祈求王公賜予里民平安順利。
大園區竹圍街福海宮因地處於機場第三航道之中，當地的里長以及前民航局工程處處長都提到，福海宮若不遷移，所處的位置會比機場第三航道略低，為長遠計以及氣候變遷因素，若遇瞬間大雨，恐造成廟宇淹水情況，因此希望大家團結一致，讓福海宮順利遷移。
管理委員會表示，因疫情關係，預計約30陣頭徒步回祖廟過火，最多不超過50陣頭，總計約300人隨陣頭繞境，最多不超過500人。另外，活動適逢防疫期間，管理委員會提醒，響應中央疾病管制中心規定，福海宮區內需全程配戴口罩，請民眾務必做好個人衛生，保護自己也保護他人。