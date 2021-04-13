影／石門水庫蓄水僅3成 薑母島民發「S.O.S」求救
記者李春台/桃園報導
2021-04-13 00:25:23
石門水庫蓄水率12日僅剩30%，低水位讓水庫中薑母島居民的回家問題浮上檯面，當地居民甚至用耕耘機在草地上寫出「S.O.S」求救訊號，希望有關單位能想辦法在枯水期架設便橋，給他們一條安全又便利的回家路。
島上居民呂學賢表示，當年他結婚時正巧碰上石門水庫缺水，那時他是開著車載新娘回島上的家，但現在，就算水位下降，卻再也找不到回家的路，因為庫底全是淤泥。為了凸顯島民回家出入不易的問題，呂學賢12日以耕耘機在薑母島碼頭旁的灘地畫出了大大的「S.O.S」求救訊號，希望有關單位能夠真正重視他們回家的問題。
石門水庫水位不斷下探，不但讓靠水生活的阿姆坪碼頭遊艇業者，因為遊艇無法停靠紛紛歇業，居住在薑母島上的居民出入也日益艱難。呂學賢說，最近水情吃緊，石門水庫水位直直落，就連平時薑母島居民用來出入的小船也越來越難行駛，因為水位每天都在降，想要讓船不至於擱淺，居民必須一早就去鏟淤泥、擺浮筒，方便小船靠岸。
呂學賢表示，近年來石門水庫淤泥狀況日益嚴重，許多地方的水深僅有1.2公尺，靠近薑母島臨時碼頭的水域，水深甚至不到1公尺，如果老天再不下雨，水面下的淤泥就會成為陸地，但這樣的陸地，人不能走，船也不能行，薑母島將徹底成為一座孤島。