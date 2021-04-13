沒抽風機！浴室水垢怎清理？網狂推「1神物」：快又好用

浴室是洗澡的地方，比較容易潮濕，因此許多人都會裝設多功能智慧除濕機。不過，近日有網友透露，他日前剛搬到一個小坪數租屋處，但該物件的浴室沒有抽風機，所以總是很潮濕，甚至還長了很多水垢，讓他相當困擾，便發文請益大家「浴室總是很潮濕怎麼辦？」結果全場紛紛推薦「1神物」，大讚便宜快速又好用。

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表示，自己前陣子搬進了一個小坪數的套房，大部分地方都挺不錯的，唯一缺點就是「浴室沒有抽風機，也沒有窗戶可以通風」，即使他每次洗完都有拿電風扇瘋狂吹浴室內部，但還是非常潮濕，角落也開始長很多水垢和異味，因此他便想詢問有遇過相同狀況的各位，「平常都怎麼處理浴室的潮濕？有沒有什麼推薦的方法或產品可以有效清潔掉到水漬？」

▲有網友在PTT請益大家「浴室總是很潮濕又有水垢怎麼辦？」結果許多人都推薦「1神物」，大讚便宜快速又好用。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多人一致狂推「刮刀」，紛紛直指「刮刀，便宜效果又快」 、「推刮刀超好用」、「刮刀就差不多，洗完澡花一分鐘弄弄就好」、「刮刀其實還滿好用的，至少可以除掉地上大部分的水氣」、「推刮刀和魔鏡去漬粉，平常一洗澡完就要用刮刀，變汙垢再靠去漬粉！」 「先刮刀，再抹布擦，最後電風扇」 「刮刀其實是很基本的耶！就算你有抽風機或對外窗也是刮一刮比較快」 「刮刀超好用，每天多花10秒刮個水浴室完全沒水垢」 「大的刮刀隨便弄一下不用一分鐘吧！」

另還有網友建議「可以用除濕機，電風扇不會把水氣搞掉，只是蒸發到空氣裡而已，水漬的話可以用去漬粉加熱水刷，蠻容易就可以清掉的！」「沒有對外窗那一定要買除濕機」 、「水漬用檸檬酸，發霉用化妝棉或濕紙巾沾傳統漂白水覆蓋20分鐘，沒刮水吹熱風更容易發霉喔...」 「五合一暖風機，謝謝」 、「吸水拖把+除濕機」、「毛巾擦乾牆壁，地板上污漬定期使用稀釋漂白水沾紙巾覆蓋幾小時即可，浴室乾淨沒有水垢。」（編輯：許苡晴）