遼寧號遭「翹腳」監視掀熱議 《環時》批：美軍風格散漫
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-13 06:51:47
中國航空母艦「遼寧號」，近日前往台海周邊進行軍演，引發各界密切關注，而美國海軍公布的一張美艦「馬斯廷號」驅逐艦(USS Mustin)指揮官「翹腳」監視遼寧號的照片也掀起熱議。對此中國官媒則引述專家言論批評，說這是美軍工作風格「比較散漫」的表現。
中國官媒《環球時報》12日引述經士智庫總裁兼國際軍事行動法研究中心主任、中共海軍退役上校田士臣的分析，聲稱根據「聯合國海洋法公約」，各國軍用艦機在領海、領空外的海空域，都享有航行和飛越自由，敵對或競爭國家之間，甚至是友好國家之間的軍用艦機，在沿海國領海領空以外進行相互跟蹤監視是很正常的，只要遵守國際避碰規則、保持安全距離，避免相撞或其他意外事件即可。
至於美軍「翹腳」監視、具挑釁意味的說法，有號稱熟悉美軍工作習慣的人員對《環球時報》表示，美軍工作風格「比較散漫」，這類動作是否具有挑釁意味，還要看是刻意還是隨意為之。但無論如何，美軍此時發布這張照片，意圖相當明顯，就是顯示出美國對抗中國的決心，意在拉攏盟友、為盟友壯膽。
另一方面，《環球時報》總編輯胡錫進12日也在微博發文，認為美軍發照片的目的，一是對外警告台海及南海地區的局勢緊張，二是向美國盟友展示美軍在地區的存在性，以對後者進行鼓舞；然而，無論美軍發什麼照片、釋放什麼信息，美軍在中國近海可以為所欲為的那一頁已經翻過去了，而且美國的海軍雖然強，但解放軍加上岸上攻擊能力，「足以在開戰時將美軍趕到距海岸線1500公里之外」，警告美方及台獨勢力，不要在台海地區逞能，因為各種伎倆將被北京的意志及力量碾碎。