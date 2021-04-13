5週前已接種嬌生疫苗 美國52歲男確診新冠、病重入院
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-13 07:28:09
新冠疫苗自去年底陸續問世，成為各國在漫長抗疫之戰中的一線生機，不過迫於疫情嚴峻，研發時程較一般疫苗短，似乎也引發不少問題。美國紐澤西州一名52歲男子，5週前已接種知名藥廠嬌生(Johnson & Johnson)的新冠疫苗，卻依然在近日確診，目前情況並不太樂觀。
綜合《紐約郵報》等外媒報導，52歲的科斯米(Francisco Cosme)，上個月6日成功預約並接種了嬌生疫苗，在那之後也一直落實防疫規範，如戴口罩、保持社交安全距離等。然而，這個月初，科斯米卻開始出現咳嗽、發燒、畏寒等症狀，他的女兒開車送他去附近的診所檢測，新冠病毒呈陽性反應，並被要求隔離10天。
科斯米的病情在上週惡化，必須住院並接受呼吸輔助治療，醫師向科斯米的家人透露，能做的都已經做了，接下來只能看科斯米自己的意志和造化；更糟的是，科斯米的妻子、女婿及外孫子女也在最近陸續確診，被迫留在家中自行隔離。
科斯米的女兒托雷斯(Michelle Torres)表示，一家人在沒有施打疫苗的情況下，靠著落實防疫措施，平安度過一整年，現在卻發生這樣的事：「這太瘋狂了，我們需要答案。」
報導並指出，科斯米的情況其實並不是首例，一名住在紐約布魯克林區的婦女，上月10日也在同一個疫苗接種地點打過嬌生疫苗，後續仍然確診。
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