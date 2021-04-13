男友一周釣蝦5次！她氣炸：何時清醒？　網點出「1關鍵」

每個人都有自己喜歡做的事，大家的喜好、興趣都不盡相同。不過，有女網友卻透露，她男友一周釣蝦5次，讓她簡直受不了，既生氣又無奈，ˊ不禁直呼「到底什麼時候才要清醒？」對此，其他網友則紛紛點出「1關鍵」，認為至少男友是去釣蝦，而不是「釣美眉」。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己從來沒想過會來這裡抱怨，但是男友最近瘋狂釣蝦又釣魚，一個禮拜最多釣五天，最少釣三天，「不管我怎麼唸怎麼罵怎麼生氣，他永遠都活在自己的世界，只要能釣蝦、釣魚，就算中暑或沒睡接著上班也可以...」她透露，男友也在社團裡，她就是很不爽才在這抱怨，忍不住直問「到底什麼時候才要清醒？有沒有人懂我生氣的點在哪啊？」

▲一名女網友抱怨，男友一周釣蝦5次，讓她既生氣又無奈，ˊ不禁直呼「到底什麼時候才要清醒？」對此，其他網友則認為，至少男友是去釣蝦而不是「釣美眉」。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

貼文曝光，網友紛紛留言「釣魚的男人要珍惜，起碼他這算是正當活動，而且你還能吃到最新鮮的海鮮，實在沒理由說不好」、「我老公昨天釣到早上四點才回來，過來人跟你說，你會希望他去釣魚 而不是去釣馬子餒...」「總比在外面釣美眉好吧！」「你應該慶幸吧！不是釣...」「其實釣魚是一種蠻不錯的活動，至少不是不良嗜好」。

不過也有人站在原PO那邊，認為「每個人都需要培養自己興趣，若沒影響到工作我覺得還可接受，不過影響到感情他很傻，若有一天妳不理他，是否他打算跟釣竿結婚？時間安排上他要調整才是，看是一周釣幾次不能天天吧」、「很多人說『至少是釣魚』，其實版主的重點應該是『不是不給你釣，但太超過了』，凡事都有一個點」、「釣魚能放鬆，但別忘了陪另一半」、「如果因為釣蝦、釣魚釣到五天真的很誇張，人有興趣沒關係但要適當，如果因為釣魚又沒時候陪我我也會不開心」。（編輯：許苡晴）