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發布濃霧特報！南部高溫35度　明天北部降雨機率高

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-13 07:58:56

天氣高溫炎熱
▲吳德榮表示，各地區氣溫：北部17至30度，中部18至33度，南部18至35度，東部19至31度﹔今晚台灣北部海面水氣增多，北部及東北部降雨機率漸提高。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局指出，今（13）日白天各地大多為多雲到晴，東半部仍有局部短暫陣雨，上午前的降雨偏向於東側沿海地區，午後則山區、內陸也有機會，而西半部山區午後也有零星短暫陣雨﹔氣象局也在7點發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文指出，今晨低溫比昨晨略升1度左右，白天暖熱早晚稍涼；西半部及外島易有霧，西半部空品不佳。各地區氣溫：北部17至30度，中部18至33度，南部18至35度，東部19至31度﹔今晚台灣北部海面水氣增多，北部及東北部降雨機率漸提高。

吳德榮預測，明日至週六（17日）華南至台灣北部海面一帶水氣多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期短。明日、週四短波接近雲層增厚，北部及東半部受其邊緣影響、降雨機率提高；週五、六短波通過後雲層減弱，北部雲仍多、降雨機率漸降，東半部有局部短暫雨。中南部皆處在東北風背風區、不易降雨，山區午後偶有局部短暫雨的機率。

週三、週六北台氣溫略降、轉涼，週四、五（15、16日）氣溫則略回升；中南部氣溫變化較小。下週日、一（18、19日）水氣漸散、各地多雲時晴，中南部山區午後有局部短暫雨的機率。天氣轉乾，下週日北台偏涼，下週一略回升；中南部舒適微熱早晚涼。由於模式持續調整，需隨時注意資料的更新。

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