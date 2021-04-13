半導體峰會示警！拜登談供應鏈主導權 指中國沒在等待
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-13 08:03:51
由美國白宮主辦的全球半導體視訊會議，12日已經登場，除了美國總統拜登(Joe Biden)以外，白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮國家經濟委員會(NEC)主席狄斯(Brian Deese)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)均列席，並有包含台積電、三星、英特爾等晶片大廠，以及通用、福特等企業的代表與會。拜登在會議中提到，美國應積極推動自身晶片產業發展，並警告中國有意主導全球半導體供應鏈，既然中國和其他地方，在有關問題上都沒在等待，美國也沒有理由停滯不前。
綜合外媒報導，拜登在會議開頭表示，邀請全球科技及製造業領袖齊聚一堂，是為了討論強化美國國內半導體產業，並保護美國供應鏈，而「晶片美國製造計畫」(CHIPS for America Program)也受到國會兩黨議員支持；在與國會往來的信函中，還提到中國計劃大舉重整和主導半導體供應鏈，以及挹注多少資金來達成這個目的。
拜登強調，美國近年在研發和製造方面持續落後，必須加強競爭力，既然中國與世界其他國家都沒在等，美國人也沒有理由再停滯不前，必須抓緊時間發展，也正投資大筆資金在半導體、電池等領域。
拜登在會議中，也提到預算達2.3兆美元的基礎設施建設計畫，而晶片也是基礎設施之一，計畫所創造的數百萬個工作崗位，將重建美國、保護其供應鏈並振興美國製造業，也將再次使「美國研發」成為領先全球的強大動力；拜登聲稱，美國引領了20世紀中葉的世界，並持續把這股引導力帶至21世紀。