南投魚池鄉山林火警　山腳下魚池國中13日停課

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣魚池鄉12日發生山林火警，消防局、義消及南投林管處開闢防火線漏夜搶救，12日晚間控制火勢；起火山林靠近魚池國民中學，學生今（13）日停課，教職員須上班協助整理校園。





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魚池鄉長劉啟帆表示，魚池國中後方魚池尖山頭大火讓許多鄉親擔心，他第一時間到場聯繫相關單位，由於接近晚間，直升機考量安全，13日一早出動救災；打火人員努力下，已拉出防火線並持續駐守到明天。火災影響空氣品質，為保障學生健康與安全，魚池國中明天停課、不停班。





南投縣政府消防局下午獲報，魚池國中旁發生山林火災，立即調派人車趕往救援；有民眾拍下影像，從遠處看起火山區，濃濃白煙直竄天際。





火勢越過山頭延燒，山腳下就是魚池國中，南投縣議員王秋淑表示，燃燒後灰燼散落，空氣品質不佳，呼籲鄉親盡量在家並緊閉門窗；沈姓居民說，12日下午4時多看到火苗在「魚池尖」西南側，約5時越過鞍部，火苗接著看似下沉，往內魚池方向延燒。





行政院農業委員會林務局南投林區管理處表示，12日下午接獲通報指魚池國中後方山坡林地起火，經派員勘查，確認火災地點為埔里事業區第73林班，但天色昏暗，第一時間目視初估延燒面積約0.5公頃，初步動員14名機動救火隊員，以背負式水袋直接滅火，設法開闢防火線，同時申請明天派直升機協助投水滅火。





南投林管處已開設前進指揮所，漏夜開闢防火線搶救；參與打火的消防隊員、義消及林管處救火隊員從下午與無情火搏鬥到夜間後，一群人累到席地而坐吃便當；照片曝光，網友紛紛為辛苦打火人員加油。（編輯：李明宗）1100412









