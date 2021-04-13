搞清楚再吃更放心！吃菠菜不能去根？「4大禁忌」一次看

提到菠菜，大家一定會想到大力水手卜派，只要他一吃了菠菜，馬上就會變得力大無窮，可以打敗壞人。而有著「蔬菜之王」稱號的菠菜，到底該怎麼吃才正確呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就分享了「4大禁忌」，趕快一起來搞清楚吧！別再吃錯啦！





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1、摘菠菜去根





菠菜渾身是寶，根部也不例外，有著很高的食用價值，菠菜的根部含有纖維素，礦物質以及維生素等營養。尤其春天常見的紅根菠菜，自古以來還有一個非常好聽的名字，即「紅嘴綠鸚哥」。這個根部的紅色其實是來源於一種天然色素，叫做甜菜紅素，這是一種天然的抗氧化劑。所以我們在食用菠菜的時候，最好將根部保留下來，清洗乾淨與莖葉部分一同食用。





2、與含鈣豐富的食材一同食用





菠菜中含有較多的草酸，這種物質特別喜歡鈣，在我們的身體裡一旦遇到，便會瘋狂吸引，與鈣結合在一起，形成草酸鈣，不僅會影響我們人體對鈣的吸收，長期積累還會形成結石。因此在食用菠菜時，不要和含鈣豐富的食材一起食用。如：牛奶、乳酪、豆製品、海帶等，另外一些兒童、老年人與孕婦，由於對鈣的需求較多，通常會吃鈣片，那麼也要注意不要與菠菜一同食用。





▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》分享了吃菠菜的「4大禁忌」，其中，大家最常犯的錯誤就是「去根」。（圖／取自pixabay）

3、烹調菠菜的時候放醋





很多人都喜歡將菠菜涼拌食用，而在調味的時候都習慣放點醋，不僅能增香，還可以開胃促進食慾。菠菜和醋雖然可以一起吃，但是會影響菠菜中營養物質的吸收，菠菜中含有豐富的胡蘿蔔素，在人體內會轉化成維生素A，有助於保護視力，而醋的加入會破壞胡蘿蔔素，從而影響我們人體對維生素A的吸收，所以在吃菠菜的時候最好不要放醋





4、菠菜不焯水





我們都知道菠菜中含有大量的草酸，所以在烹調時要注意非常重要的一步，那就是「焯水」，無論是炒、涼拌或入餡，焯水的操作都必不可少！透過焯水的過程，可以去掉菠菜中大部分的草酸，這樣再進行後續操作，吃起來更放心。





《小茉莉美食記》也傳授了焯水的正確做法，首先，在鍋內加入適量清水，開大火燒開，加入少許食鹽和油，接著放入菠菜，用筷子攪拌一下，使菠菜受熱均勻，並將菠菜焯透，時間不需要太久，大約30秒左右即可，等菠菜顏色變深就可以撈出了。另外，還要準備一碗清水，將撈出的菠菜放入清水中過一遍，這樣能將菠菜中的草酸去除得更徹底，同時又能使菠菜吃起來口感更脆嫩。（編輯：許苡晴）



