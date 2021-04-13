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劉德音出席白宮晶片峰會 有信心美國新廠會成功

中央社

2021-04-13 10:13:29

▲（圖/中央社）
▲白宮召開半導體執行長峰會，台積電董事長劉德音親自與會，表示國外直接投資能強化經濟競爭力，有信心台積電在亞利桑那州將興建5奈米先進晶圓廠會成功。（圖/中央社）

（中央社記者張建中新竹13日電）白宮召開半導體執行長峰會，台積電董事長劉德音親自與會，表示國外直接投資能夠強化經濟競爭力，台積電在亞利桑那州即將興建5奈米先進晶圓廠，有信心會成功。

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白宮今天召開半導體和供應鏈韌性執行長高峰會，由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持。

除劉德音外，美國通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）、汽車集團Stellantis、晶片業龍頭英特爾（Intel Corp）與韓國三星（Samsung）等18家企業高層執行長，也透過視訊參與會議。

劉德音會後回應指出，國外直接投資能夠強化經濟競爭力，創造在地就業機會，提升個人收入，進一步拓寬經濟的發展，助力當地公司成長並支持創新。

劉德音說，台積電在亞利桑那州鳳凰城即將興建5奈米先進晶圓廠，這計畫是美國史上最大的國外直接投資案之一，有信心在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

台積電亞利桑那州5奈米廠將於今年動工，預計2024年量產，規劃月產能2萬片晶圓，投資金額約120億美元，估計將創造超過1600個高科技專業工作機會，並在半導體產業生態系統中間接創造上千個工作機會。（編輯：張均懋）1100413

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