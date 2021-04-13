電子、傳產龍頭股齊揚紅通通 台股再度站上萬七大關
記者許家禎/台北報導
2021-04-13 10:26:00
白宮舉行半導體會議，而美股道瓊指數昨（12）日跌55點，跌幅0.16%，但費城半導體跌逾1%。而今（13）日亞股則多走揚，日韓股市早盤漲1%與0.7%，陸股小跌，港股漲1%。至於台北股市9點半過後發動攻勢，在電子與傳產龍頭股台積電、聯電、鴻海，造紙、鋼鐵與水泥股帶領下再度站上萬七，最高來到17020點。
美股道瓊指數12日下跌55.20點，或0.16%，收33,745.40點；標普500指數下跌0.81點，或0.020%，收4,127.99點；那斯達克指數下跌50.19點，或0.36%，收13,850.00點；費城半導體指數下跌36.20點，或1.10%，收3,258.33點。
台北股市今日上漲逾12點，以16872.4點開出，9點半過後，在電子、傳產龍頭股帶領下，再度攻上萬七大關，10點20分左右來到17020點，漲幅0.9%。而眾所矚目白宮半導體會議討論全球半導體短缺問題，包括台積電、英特爾和福特、通用汽車等企業高層都受邀。
台積電董事長劉德音也出席，會後他向媒體指出，在亞利桑那州鳳凰城將興建的5奈米廠，有信心在與當地政府跨黨派合作下成功，除可增加競爭力外，也能提供當地就業機會。而台積電本周四將舉行法說會，外界也關注英特爾新策略對半導體產業有什麼影響，以及加大先進技術與產能的投資目前進度，台積電早盤以604元開出，9點半過後漲5元，漲幅0.8%，來到610元。
另外，聯發科一早就強勢，早盤最高來到984元，漲幅2%。鴻海也漲2%，來到123元。聯電漲4%，來到56.1元左右，都是領軍大盤攻高萬七的功臣。至於台泥、亞泥、嘉泥、信大紅通通，華紙、士紙、永豐餘、榮成也都漲5%以上。鋼鐵股春源、燁興、千興不遑多讓。