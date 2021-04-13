網購匯錯帳戶要不回 員警出手相助
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-13 11:03:16
卓姓女子日前網路購物時匯錯款到不知名的帳戶，前往國泰銀行求助後卻無下文，卓女轉而向第五分局北屯派出所求助，雖然只有區區六百元，警方還是用心為卓女調查聯繫上錯收匯款的蔡姓女子，由於蔡女也擔心是否為詐騙技倆，還要求員警與她任職法警的丈夫聯繫確認，最後終於匯回金額圓滿落幕。卓女滿心歡喜，再三感謝員警的熱心協助。
臺中市第五警分局北屯派出所警員黃啟賓於3月底時接獲卓姓女子來所求助，因其於2月底網路購物時，不慎匯錯款項至不知名帳戶，前往國泰世華銀行告知該情況，但銀行協助未果，故希望員警能協助。黃員瞭解詳細情況，積極與銀行連繫，請銀行幫忙告知匯錯帳戶之蔡姓女客戶，希望蔡女能將款項匯回，終於在4月7日接獲國泰世華銀行通知；經聯繫蔡女願意匯回款項，但表示現在詐騙手法十分多樣，擔心銀行電話係為詐騙集團所為，因其丈夫從事法警工作，希望警方能與丈夫聯絡，確保非詐騙集團。
黃員立即聯繫蔡女的丈夫，終於確認的確有人不小心匯錯帳戶，並非詐騙集團之詐騙手法要求操作ATM，在黃員積極連繫下，卓女匯錯的六百元終於回到帳戶內，事情圓滿落幕。卓女十分感謝員警的幫忙，原以為6百元就這樣飛了，吳女頻頻向員警道謝，非常感謝員警幫助。
第五分局分局長林沐弘表示，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，協助需要幫忙之民眾更是不遺餘力，嘉許同仁在民眾有困難時為民眾解決各種難題，充分展現積極主動為民服務的精神。另外呼籲民眾詐騙手法十分多元，若聽到「誤設為分期付款」、「誤設為重複訂購」、「會員等級設定錯誤導致多扣會費」等詐騙關鍵字就要提高警覺；此外，ATM沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙，請民眾撥打110或165報案查證。