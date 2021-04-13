高雄塑膠味臭一晚　環保局開罰500萬

岡山區山隙路大寧股份有限公司發生火警，

後續將依違反空氣污染防制法第32條告發，處罰新台幣500萬元罰鍰

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昨日晚間7點08分，

廠區也有兩部怪手配合消防局水線加速處理中，

▲環保局在事故點下風2公里處以不鏽鋼採樣筒採樣後送實驗室分析。（圖／環保局提供）

FID儀器，做現場空氣品質監測，並未監測到異常的化學物質，並在下風處架設OPFTIR、GC／MS也沒有測得異常物質，現場並依據風向，往更下風處做不鏽鋼採樣筒採樣，之也後送環保署檢測認證的實驗室進行分析化驗。

▲環保局在在火災點前方100公尺偵測，五用氣體偵測器未監測到異常的化學物質。（圖／環保局提供）

一般廢棄物掩埋場，市民聞到的異味應該是來自封閉廢棄物的不透水布等橡膠類物質燃燒，經初步檢測並無偵測到戴奧辛等有毒氣體，下方處的空品採樣也將會送實驗室分析；環保局指出，後續將依違反空氣污染防制法第32條規定告發廠商，處罰新台幣500萬元罰鍰，並呼籲高雄市各相關的行業及公司行號，現正處缺水期間，大家務必做好各自管理，不要再引起火警造成市民恐慌。