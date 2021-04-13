高雄塑膠味臭一晚 環保局開罰500萬
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-13 11:02:30｜2021-04-13 11:02:52
昨（12）日晚間7點多，高雄岡山區山隙路大寧股份有限公司發生火警，因為廢棄物燃燒，高雄包括岡山、燕巢、大社、楠梓、仁武、鳥松、鳳山、左營、三民、苓雅、前鎮、大寮等區都有民眾反應聞到塑膠味的臭味，火勢於今日凌晨1點03分撲滅，高雄市環保局表示，後續將依違反空氣污染防制法第32條告發，處罰新台幣500萬元罰鍰。
昨日晚間7點08分，岡山區山隙路1巷一處一般廢棄物掩埋場發生火警，高雄市消防局出動岡山、燕巢、田寮、彌陀、永安分隊等共14車31人到場，隨即佈線搶救，晚間8點多，陸續有民眾打進市府1999反映大社、燕巢、岡山聞到異味，消防局表示，火勢在8點54分獲得控制，直至今日凌晨1點03分火勢撲滅，現場目前共有9車20人進行殘火處理作業，目前配合廠區1部怪手持續開挖降溫，廠區也有兩部怪手配合消防局水線加速處理中，起火原因由火調人員調查中。
高雄市環保局環境稽查科黃家俊科長表示，昨日晚間高雄市西北風轉東北風，所以初期包括岡山、燕巢、大社都有聞到異味，風向轉換後仁武、鳳山等地也開始聞到異味，晚上10點半後轉為東北風，異味轉向市區飄散，因為大氣擴散條件，這些燃燒異味很快就飄離高雄市區。
黃家俊說，環保署設置在高雄市的12個測站資料顯示，目前的AQI市呈現黃色普通等級，第一時間現場環保局也已用手持式的五用氣體偵測器及FID儀器，做現場空氣品質監測，並未監測到異常的化學物質，並在下風處架設OPFTIR、GC／MS也沒有測得異常物質，現場並依據風向，往更下風處做不鏽鋼採樣筒採樣，之也後送環保署檢測認證的實驗室進行分析化驗。
黃家俊指出，依據環保局設置的微型感知器得知，在火警後第一個異味高值是在燕巢，起火地點是一般廢棄物掩埋場，市民聞到的異味應該是來自封閉廢棄物的不透水布等橡膠類物質燃燒，經初步檢測並無偵測到戴奧辛等有毒氣體，下方處的空品採樣也將會送實驗室分析；環保局指出，後續將依違反空氣污染防制法第32條規定告發廠商，處罰新台幣500萬元罰鍰，並呼籲高雄市各相關的行業及公司行號，現正處缺水期間，大家務必做好各自管理，不要再引起火警造成市民恐慌。