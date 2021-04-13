台鐵出軌　國民黨再揭行政院為卸責的4大謊言

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國民黨指出，近日行政院對於當年普悠瑪事故後台鐵總體檢報告的種種託詞卸責說法，國民黨提出行政院遭各界踢爆的4大謊言，打臉行政院的離譜說詞。
首先，普悠瑪事故於107年10月21日發生後，台鐵總體檢報告於隔年1月18日完成，行政院聲稱3天後即由政院秘書長發交相關部會執行，但實際上，當年1月21日的公文僅是將體檢小組的「第10次會議紀錄」轉相關部會「查照」，並沒有任何政策指示；此外，該報告中具體提出「後續安排向蘇院長報告總體檢辦理情形」，以及「行政院成立推動小組」等建議，蘇貞昌都置若罔聞，不但沒安排小組報告、跨部會推動小組也遲遲沒成立，試問這就是行政院說的「交付執行」？根本是欺騙國人！
第二、對於外界批評行政院不成立跨部會推動小組，行政院說蘇揆去年指示副院長沈榮津開專案會議督導台鐵，蘇貞昌本人在8日主持行政院會時也說台鐵改革要加速，提到普悠瑪事故後台鐵總體檢報告，蘇還稱「去年更責由副院長召會檢討」；但媒體則披露，沈榮津召開的專案會議時間點是在109年5月成功站發生斷軌事件後，距離體檢報告完成已過了一年多，且這些會議中多討論技術層面，未觸及改革核心。行政院刻意拿一年多後的專案會議來混淆視聽卸責，還要各界「不要太在意名稱是什麼」，但時間上的差距擺明了所謂專案會議完全是敷衍，正是由於蘇貞昌漠視體檢報告，台鐵改革才無法加速，行政院還以謊言誤導大眾，蘇貞昌已明顯不適任。
第三、行政院說總體檢報告僅供「內部參考」，但檢視台鐵體檢小組成員，由政委擔任召集人，匯集交通、財政、經濟部及國發會、工程會，主計處與人事總處副部長層級，並聘請學者專家分成「土木軌道與系統整合」、「機電」、「營運」與「組織管理」四大諮詢分組。歷經3個月完成總體檢報告，提出中長期改善方案，涵蓋相當全面，但所完成的諸多結論卻遭繼任的蘇揆漠視，還貶低為「內參」，無視官員及專家學者的專業意見。
第四、行政院聲稱沒有扣住、冷凍報告，政院說沒扣壓報告不予核定，明顯是謊言。
不僅行政院謊話連篇，國民黨也批，太魯閣號意外釀重大死傷，總統蔡英文不但拒絕向國人道歉，罹難者頭七才剛過，蔡英文的臉書PO文卻是搭配手持球棒圖，擔心自己的觸及率下降，如此沒有同理心的國家元首，令全民感到無比悲哀與憤怒。