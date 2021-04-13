中西醫聯合調理緩解化療副作用 針灸搭配中藥可改善

我是廣告 請繼續往下閱讀







奇美醫學中心中醫部主治醫師李俞生表示，癌症一般治療為手術、化療、放射治療、標靶甚至免疫治療，但化療常出現的腸胃不適、眩暈、落髮；放射治療中常出現的口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉，以及標靶治療過程中出現的皮膚炎。末期病人還會出現如體重減輕，食慾不振，精神萎靡等不適及癌性疼痛，常常讓病患因為癌療副作用引起身心極大不適，甚至萌生放棄治療意願。





▲奇美醫學中心中醫部主治醫師李俞生表示，以針灸及開立科學中藥可緩解術後傷口疼痛、失眠、暴躁易怒等症狀（圖／記者林怡孜攝，2021,04,13）

















