中西醫聯合調理緩解化療副作用 針灸搭配中藥可改善
記者林怡孜/台南報導
2021-04-13 11:57:05
65歲梁太太4年前診斷出乳癌第2期，治療期間出現暈眩不適感，服用止吐藥後出現不適，活動時呼吸不順，並伴隨口乾、末梢肢體麻木感、失眠及胃腸不適等狀況。經奇美醫學中心中醫部主治醫師李俞生診斷為氣虛、中氣下陷，開立補氣行氣中藥方劑，並且搭配針灸治療手術部位周圍減緩不適感，一週後回診病人呼吸不暢感減輕許多，失眠現象也大為改善。
奇美醫學中心中醫部主治醫師李俞生表示，癌症一般治療為手術、化療、放射治療、標靶甚至免疫治療，但化療常出現的腸胃不適、眩暈、落髮；放射治療中常出現的口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉，以及標靶治療過程中出現的皮膚炎。末期病人還會出現如體重減輕，食慾不振，精神萎靡等不適及癌性疼痛，常常讓病患因為癌療副作用引起身心極大不適，甚至萌生放棄治療意願。
李俞生進一步說明，透過中醫的體質調理與調節免疫力，提高病人的生活品質、增加存活率與存活時間。同時透過完整的西醫追蹤檢查，讓醫師群與病人都更能掌握住病情，做出最好的治療計畫。治療過程中常見的症狀如血球低下及癌因性疲憊，在中藥有補氣的黃耆、黨參、西洋參等，補陰的麥門冬、女貞子、旱蓮草…，會根據病人的情況給予適合中藥服用。另外也常見的手足麻木症狀，也能透過施針燻艾來改善末梢循環以達到緩解症狀，他建議癌症病患可於接受手術或是化療前先以中醫療法調理體質，將有助於改善因治療引起的副作用不適感。