準颱風「舒力基」又大又強　專家：台灣天氣反而變更好

全台水情嚴峻，各界引頸期盼颱風能解決乾旱問題，氣象達人吳聖宇在臉書發文指出，準颱風「舒力基」有可能在明（14）日會發展起來，雖然目前發展緩慢，但是預報資料顯示一但發展起來，很可能是一個又大又強的颱風。





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吳聖宇表示，很多人一直在關注舒力基，其實目前它還是一個熱帶擾動94W，結構還很鬆散，環流很大，所以要整合需要比較長的一段時間，由目前的預報資料來看，有可能要等到14日左右才有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風等級。雖然目前發展緩慢，但是預報資料也都指出一但發展起來，很可能是一個又大又強的颱風。





吳聖宇指出，路徑預報方面則逐漸趨於一致，幾個全球模式的預測都已經統一在菲律賓以東就轉向東北移動而去，不會進入南海，外圍環流也不會影響台灣，反而會讓台灣附近底層維持一段時間的偏北到東北風，鋒面結構不易維持，加上中高層落入西風主槽後側，空氣偏乾且穩定，最後就是颱風外圍本身的下沉作用，「天氣反而會變得更好，更不容易降雨」，有可能自週末（17到18日）起到21、22日都是這種穩定的天氣型態。





至於本週有沒有機會下雨？吳聖宇說，今晚就會有鋒面系統接近北台灣，並且於週三到週五（14到16日）間位於台灣附近，但是隨著上述颱風發展靠近菲東的狀況發生，鋒面結構會很難維持，水氣也逐漸被颱風發展所吸引，因此預報模式資料看起來鋒面帶來的降雨都不多，而且集中在桃園以北到東半部地區，新竹以南仍然沒有明顯的降雨訊號，加上後半段颱風改變大氣環境所帶來的穩定天氣，有可能接下來7到10天內仍然沒什麼降雨的機會，提醒西半部的朋友要持續節約用水。





最後就是等到這個颱風過後，降雨會不會比較正常? 吳聖宇認為，要看後續菲律賓以東是否持續是熱帶擾動容易發展的低壓區域而定了，如果熱帶擾動仍然繼續活動，那麼有利於台灣降雨的環境就不容易建立起來，要發生明顯降雨的狀況還是有困難，時間還有點久遠，有待後續再觀察。



