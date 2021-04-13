雙喜臨門！新北第七大隊廳舍落成　義消創團團長捐救護車

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新北市長侯友宜今（13）日與立委江永昌、林德福、新北市議員連斐璠、陳錦錠、邱烽堯等民代，出席新建落成的典禮；侯友宜表示，新北市消防第七大隊、中和中隊的新建辦公大樓今日落成，不僅蓋一個綠能、減碳、節能及健康、環保的大樓，裡面也有消防同仁戶外訓練的設施，提升雙和地區甚至土城、板橋的救災救護的能量。
侯友宜指出，新建落成的廳舍通道，有很多環保所做的傳聲筒，也可以讓很多的民眾到這個地方來參訪；同時我也要謝謝新北市義消總隊第七大隊創團的團長許一雄先生，捐了一個高點救護車，他的一生不但貢獻給地方，同時也讓他的兒子、孫子一起參加消防團隊，一生為了守護安全，不但出錢又出力，令人感動。
消防局長黃德清說，為讓配置的新式勤務車輛、裝備器材便利進出，不僅建造出勤動線流暢且符合「生態、節能、減碳、健康」特色的消防智慧綠建築，並結合公共藝術於4樓露臺處設置攀岩牆，以強化人員救災技能的訓練；另於1樓牆面設置傳聲筒人行藝術步道，及綠地消防公仔、意象噴水，融合市民朋友日常休憩、遊樂。
此外，新北市義消總隊第七大隊創團的團長許一雄，一直有回饋社會且提升緊急救護能力之願，因此今日也捐贈新北市政府消防局救護車一輛，大幅提升中永和區域緊急救護的能力；許一雄全家皆為消防世家楷模，大兒子許承煬目前擔任新北市義消總隊第七大隊的大隊長，二兒子和小兒子目前分別擔任永和義消中隊助理幹事及永平分隊義消分隊長。