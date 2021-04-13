首家5G涵蓋率過半業者　台灣大獲NCC認證

（中央社記者江明晏台北13日電）台灣大哥大今天宣布取得國家通訊傳播委員會（NCC）5G高速基地台電波人口涵蓋率超過50%認證，為國內首家5G涵蓋率通過官方驗證的電信業者。





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台灣大表示，去年底即超標建設6000座「真5G」3.5GHz高速基站，並於六都精華區達到約80%涵蓋，目前全台5G訊務涵蓋率已進逼7成。開台以來台灣大5G用戶數快速成長，3月已突破60萬大關。





台灣大哥大總經理林之晨表示，在5G開台時，台灣大即設定以「業界最佳整體5G上網體驗」為目標，深信5G的整體體驗以覆蓋為主、高速為輔，在5G產品銷售組合設計上，不斷推陳出新，包括「5G好速成双」系列、首創綁約48個月5G旗艦機零元帶走、momo幣月月送的「5G mo幣多」專案等，帶動台灣大5G用戶數穩健成長。





台灣大5G於去年7月開台，年底人口涵蓋率已逾50% ，今年再通過主管機關NCC的查核檢驗。





全球首家5G電信商南韓SK電訊，以8個月時間達50% 涵蓋。其他如德國電信則是去年7月5G商轉週年之際，宣布人口涵蓋過半；澳洲龍頭電信Telstra於2018年底啟動5G服務，今年1月宣布涵蓋率50%達標；西班牙於2019年6月開通5G網路，為商轉前段班，第一大西班牙電信於2020年9月提供5G服務，年底全國涵蓋率75%。





台灣大表示，目前已達到全國365個行政區中、超過273個行政區有5G涵蓋，台灣大哥大全力建置5G室外站點、全台涵蓋率達陣之外，也主打讓用戶「在外5G、在家WiFi6」無縫接軌高速上網的「好速」專案，用戶數自5G開台後已呈現翻倍成長。（編輯：張均懋）1100413



