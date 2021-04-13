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香菸、淡菸、電子菸哪種較不傷身？５大菸品比一比！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-04-13 12:31:18

香菸、淡菸、電子菸哪種較不傷身？５大菸品比一比！
香菸、淡菸、電子菸哪種較不傷身？５大菸品比一比！
抽菸有害身體健康，隨健康意識抬頭以及各種菸品問世，不少人改以其他抽菸方式代替，如改抽尼古丁和焦油相對較低的「淡菸」、只含在口腔內的雪茄、近年盛行的電子菸等。但這些真的有比較健康嗎？

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淡菸、電子菸較健康？常見菸品比一比！

一般香菸

國泰醫院呼吸胸腔科黃柏瑞醫師表示，菸品對人體的影響初步可從菸盒上標示的尼古丁和焦油來看。尼古丁對人體的影響最知名就是上癮，其容易刺激多巴胺釋放產生愉悅，是相當容易形成上癮的物質。焦油對人體的影響則是傷害，包括了刺激呼吸道、沾黏肺部組織、使肺部失去彈性影響肺部功能，當中也包含了各種致癌物質。

淡菸

對於各菸品對人體的影響黃柏瑞醫師逐一解析，淡菸雖然尼古丁和焦油都相對較低，相較沒那麼傷身，但還是一樣傷身，且診間其實不乏因為改抽淡菸，出現「尼古丁不滿足」的情況，為求滿足，反而更大量的抽起菸來，對身體更不利。

涼菸、風味菸

添加香料或薄荷球的風味菸或涼菸，只是換了一個味道或變得比較涼，自然對身體也不會比較健康，且更要留意其他的添加物是否有更傷身的疑慮。而許多傳聞「男生抽涼菸會影響性功能」，對此醫師則表示，性功能好壞主要看心血管功能是否良好，抽菸本身就是一項不利性功能的舉動。

電子菸

近年來盛行的電子菸，雖沒有傷身的焦油，但換成了其他傷身的化學物質，也一樣有迫害的PM2.5，也一樣有尼古丁，其僅是換湯不換藥。另外，民眾所認為電子菸沒有菸味、味道好聞、感覺安全等好處，也反而讓人更容易放下心防，肆無忌憚的吞雲吐霧。

雪茄

至於雪茄，不少人認為抽雪茄只含在口中，沒有吸入肺部比較安全。黃柏瑞醫師則指出，雪茄雖然通常不會進入到肺部，較不易傷害到肺部，但會傷害到口腔，口腔黏膜不斷刺激下，就容易形成口腔癌，且雪茄還比一般的菸品還要濃，更加強烈。簡單而言，只是換了傷害的位置而已。

換淡菸、電子菸較健康？案例檢查問題更嚴重！

黃柏瑞醫師表示，在診間就曾遇過不少換菸反讓問題更嚴重的案例。許多患者原本就是老菸腔，時常有卡痰、慢性咳嗽的情況，年紀也大了，開始注重健康，但方法不是戒菸，而是換了其他的菸品，如前述提到的抽淡菸、電子菸，一段時間後逐漸感到不適前往檢查，發現肺部反而受損更嚴重，且範圍更廣。提醒民眾，換菸僅是「換個口味」，不論種類為何，只要是菸品都一樣傷身，別因為換了自己認為比較安全的菸，就抽得更多了。

意志力是戒菸的關鍵？　醫：在打不退的決心。

想要讓自己和親友免於菸害，最直接的方法就是戒菸，找出適合自己的方法是關鍵。黃柏瑞醫師指出，戒菸之所以難，主要就在於尼古丁成癮，戒斷期兩週內容易出現焦慮、暴躁、憂鬱等情緒起伏，如何戰勝這「心魔」意志力就顯得重要。

許多戒菸者下定決心後就把菸丟掉，這看似信心滿滿，但實際上直接戒斷往往容易因為尼古丁戒斷的恐慌，反出現「報復性抽菸」，成了最大敗筆。建議可以有計畫的逐步進行，先從減量開始，再到非抽不可再抽，最後再到完全戒斷。

衛福部也建議，可在開始戒菸計畫時，1~4週內擬定一天戒菸日，並昭告天下，形同宣言也尋求親友支持，並打破以往抽菸的環境、習慣，如收起菸灰缸、不在飯後抽菸等，並尋求專業協助。

專業協助上可尋求戒菸門診幫忙，戒菸門診除了會提供相關的衛教資訊，也會提供相關藥物輔助戒菸，如戒菸貼片等提供尼古丁協助戒菸的藥物，可從慢慢減少尼古丁降低依賴達戒菸效果，並減少菸害，不過因為還是持續提供尼古丁，往往也還是有成癮的疑慮。尼古丁阻斷藥物，可阻斷尼古丁與受器結合，降低尼古丁成癮，減少尼古丁戒斷的不安情緒及欲望，成功的機率提升至5~6成，相較戒菸貼片來得更高。

黃柏瑞醫師鼓勵，戒菸最重要的是決心，決心不代表要一次到位，而是持之以恆，初期一定不容易，也可能會失敗，但失敗後再繼續挑戰，相信終有成功戒除的一天。

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