不准評論解放軍裝備！中國軍事網路論壇遭整頓封鎖

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又評論認為，有許多跡象顯示，這次軍事論壇、自媒體被集體關閉帳號的事件可能是中共高層的指令。當局整理完字媒體之後開始處理軍事自媒體。
福建軍事評論人夏舟表示，可能是當局發現這些軍事論壇有洩密的嫌疑，網友會在網路論壇上交流一些涉及到軍事調動以及軍事基地的防衛，大型武器裝備的照片等等。軍方擔心，這些信息有可能導致讓外界分析中國的軍力。
夏舟指出，軍事論壇大多支持愛國主義，中共也擔心如果這些網上軍事論壇不斷煽動民族主義，對於中共要想掌控中美對抗的程度和進程不利，所以要把這些聲音暫時降溫。也有網友評論，軍事自媒體有時候會發布錯誤言論，以「愛國造謠」刺激網友，導致一些「戰狼」言論被外國放大，因此當局才要集中處理軍事自媒體。
此外，中共當局也不希望軍事論壇的網友組織「線下活動」，前幾年有一個非常活躍的平台「內涵段子」，它之所以被封就是這些網友把線上交流延伸到線下，去做公益活動。
中國網信辦早在2017年曾頒布新版《互聯網新聞信息服務管理規定》及《互聯網新聞信息服務許可管理實施細則》，其後對涉及「政治、經濟、軍事、外交等社會公共事務的報道、評論，以及有關社會突發事件的報道、評論」，時政新聞類自媒體予以關閉。