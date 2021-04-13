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共機昨25架次擾台　陳其邁：破壞現狀的麻煩製造者

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-13 12:48:07

陳其邁
▲昨日25架次共機擾台，高雄市長陳其邁認為，中國對於不管是南海，或者是區域安全穩定的問題，是一個破壞現狀的麻煩製造者。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.13）
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在個人推特發文吃鳳梨乾，也為未來來台的可能埋下伏筆，國防部昨（12）日晚間證實，昨日一天之內就有25架次共機闖我西南空域，是今年單日最高，高雄市長今日受訪時指出，共機不斷擾台，國際社會也會覺得，中國對於不管是南海，或者是區域安全穩定，是一個破壞現狀的麻煩製造者

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國防部證實，昨日有14架次殲16戰機、4架次殲10戰機、4架次轟6K、2架次運8反潛機、1架次空警500機闖我西南防空識別區（ADIZ），單日25架次創今年單日新高。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日在個人推特發文吃台灣鳳梨乾，外交部也證實，蓬佩奧可能在今年訪台，高雄市長陳其邁認為，台美的關係不斷升溫，尤其在整個產業、經貿逐步的升高，開放雙方在官方的接觸跟層級，這都是對於台美的關係能夠進一步的鞏固，也能夠提升雙方在安全事務上更多的合作，對於台美雙方未來的一個發展是以正面的態度來看待。

對於昨日共機25架次騷擾我國西南防空識別區，陳其邁認為，這會讓大家、國際社會也會覺得說，中國對於不管是南海，或者是區域安全穩定的問題，是一個破壞現狀的麻煩製造者，用這種武力威脅或者是打擦邊球的方式，這樣破壞兩岸的和平與穩定，這個部分是不會受到周邊國家的一個認同。

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