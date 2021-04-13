獨／女研究生應微家教 超商內遭夾腿自慰
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-13 13:51:58
台中市某大學研究所女學生應徵英文家教時，與徵家教的古姓男子約於便利商店用餐區面談，竟遭對方言語動作侵犯，對方藉機觸碰女生小腿、大腿，最後還以雙腳夾住女生右腿，單手在桌子底下掏出「那話兒」自慰，女大生趕緊離去後向第三警分局報案，警方逮捕古姓男子後移送偵辦。台中地院查出古男已有2次妨害性自主紀錄，認為古男不尊重女性身體自主權，犯後又未與被害人和解，法官審結後依「強制猥褻罪」加重判處古男1年2月有期徒刑。
台中市第三警分局108年5月14日接獲某大學研究所A女報案，A女表示她在網路上應徵英文家教，而與徵求家教的古姓男子約在國光路一家便利商店面談，詎料古姓男子面談不久即用腳磨察她的腳背，她嚇得抽回自己的腳，古男則告白自己有戀腳癖，會想摸女生的腳，並要求將腳放在A女生的腳背上，表示這樣「才能專心」，A當時只好勉強同意。
古男得寸進尺，移動坐位到A女的右手邊，開始想用手摸A女的腳及大腿，A女用手拍掉被告的手，身體也往左邊閃，並叫古男不要摸，被告就坐回在椅子上；A女表示古男幾乎沒有談到家教的事，一直提到自己看到女生的腳會性興奮，還有詢問可否摸或舔伊的腳，伊均拒絕，但古男還是繼續談論此事，並表示有找心理醫生諮商。後來古男就開始伸手摸A女的右大腿、小腿，A女用手撥開，後來古男還用雙腳將A女的右腳夾住，A女硬把腿拔出後覺得古男的行為太過份，而且還看到古男的手在桌子底下將生殖器掏出來一直在撫摸，A女發現古男在自慰，就盡快離開便利超商。
台中地院查出古男曾有2次妨害性主前科，107年11月25日執行完畢後不久竟再犯案，顯然欠缺對女性身體自主權之尊重意識，造成告訴人身、心之傷害；古男犯後否認犯行，未與告訴人達成和解，亦未獲告訴人之諒解，全案審結依強制猥褻罪判處古男有期徒刑1年2。