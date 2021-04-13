痛批林佳龍 羅智強：辭職哪來這麼多廢話？
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-13 13:24:28
交通部長林佳龍在事故後第一時間口頭請辭，隨後也交付書面辭呈，但台鐵內部以及各界頻頻發出慰留之意，昨晚林佳龍再寄出告別信感謝台鐵同仁，但仍堅持離職﹔對此，台北市議員羅智強今（13）日痛批林佳龍「辭職就辭職，那來這麼多廢話？」
羅智強在臉書PO文表示，林佳龍一方面表態辭職，交通部主秘又比照籌安會，發動相關國營事業工會挽留，是要讓自己走得漂漂亮亮的，要讓大家覺得，是眾人苦苦哀求、依依不捨，阿龍我還是高風亮節，「堅持辭職以示負責，這樣未來再起的時候，也比較華麗一些」。
羅智強直言，林佳龍，你要搞這招，乾脆學古人送萬民傘；發動民眾堵在交通部，不讓你出門；或者找人把你的鞋子搶走。這都是以前中國官場的套路，你想知道的話還有很多，質疑公安意外，辭職就辭職，那來這麼多廢話？
羅智強更舉例，高雄氣爆七天之後，前經濟部長張家祝就主動請辭，現在高等法院已經判決，高雄氣爆完全是高市府的過失責任，結果當年高雄市長陳菊沒辭，經濟部長辭了，張家祝有像現在的行政院長蘇貞昌、林佳龍這樣，扭扭捏捏嗎？蘇貞昌是戀棧權位不想下台，林佳龍是為了東山再起，歹戲托棚，民進黨你們真的是夠了。
羅智強也點名陳其邁，當年高雄氣爆，陳其邁不罵陳菊，卻痛罵張家祝「冷血」、「是不是人」，想問溫暖陽光又善良的邁邁市長，冷血、是不是人這二句話，要不要改送林佳龍、蘇貞昌、蔡英文？