名家論壇》韋安／台灣缺水全球緊張，快成立抗旱國家隊？

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結果，去年是自1964，近60年來，首度沒有颱風登陸台灣的年份。因全台各地水庫進賬不足，才造成今年的大乾旱和大缺水。當然，人神之間默契被打破（沒有按時繞境），而導致缺水，是見仁見智的說法，沒有科學根據。今年的乾旱，可能只是全球極端氣候的一個表徵。
中部地區已實施供5停2，民生大亂。日月潭湖面乾涸，出現了湖底大草原景象，在人們口中成了「一道美麗風景線」。不過，連國際媒體《紐約時報》都關注到，台灣缺水可能影響全球性科技產業供應鏈的潛在危機。
在4月9日的《紐時》關於台灣缺水的深度報導中寫到：
「（台灣）官員們稱，這是半個多世紀以來台灣最嚴重的一次乾旱。同時，它也暴露了承載該島半導體產業所面臨的巨大挑戰。該產業是智能手機、汽車和其他組成現代生活的主要基石的全球供應鏈中越來越不可或缺的節點。」
全方位調查採訪台灣缺水問題，《紐時》用極大篇幅，報導「護國神企」台積電在全球科技產業鏈的重要性，以及所面臨的缺水困境。
報導中説：「由於全球對電子產品的需求激增已經給全球半導體供應帶來壓力，台灣供水的不確定性進一步加劇了人們對科技界依賴該島、尤其是晶片製造商台積電的擔憂。」
並且聲稱：「全球最先進的晶片產能超過90%在台灣，由台積電代工，該公司為蘋果(Apple)、英特爾(Intel)和其他知名公司生產晶片。」
遠在大洋彼岸的美國白宮，週一（4/12）召開半導體執行長峰會。台積電、三星、英特爾等19家，全球主要半導體公司高層受邀，以視訊方式參加峰會。
美國總統拜登（Joe Biden）在峰會上表示，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等，保護美國供應鏈。而他的半導體投資計畫擁有美國跨黨派強力支持。
可見，晶片產業已成為全球性的戰略產業。而在美國沒有投資完成（可能要3、5年），並順利生產高端晶片之前，台積電仍將掌控全球高端晶片，以及相關科技產業的命脈。
中國華為手機，就是因為美國的「限購令」，無法委託台積電代工自己研發麒麟晶片，已經從全球手機製造領先者，跌落到谷底。
晶片制需要使用大量的水，來清潔工廠和構成晶片基礎的矽薄片。台積電是用水大戶，其新竹厰，每天要消耗6.3萬噸水，每年用水量，幾乎是當地寶山水庫和寶山第二水庫蓄水量的10%以上。
寶山水庫目前（4月13日）蓄水量為18.6%，有效蓄水量：93.97萬立方公尺；預測剩餘天數：60天。寶山第二水庫目前蓄水量為7.7%，有效蓄水量：243.37萬立方公尺；預測剩餘天數：27天。
4月6日起台中、苗栗地區執行供5停2，分區供水模式。台積電中科厰和美光、友達等科技公司，已經派出水車在台中地區建築工地接用井水，載水因應。
雖然從2月開始，台積電已開始超前佈署，以節水11%，以及購置水車載水來解決缺水危機，但如果原本5、6月的梅雨季，降水不如預期，則對該公司生產，以及台灣經濟的影響，都後果勘慮。
一，全球90%的高級晶片，由台積電生產。如果持續乾旱，影響到該公司的生產，將會造成全球性高級晶片生產，可能「斷鏈」。
二，之前是因為疫情因素，電子科技產品需求面增加，而導致的低端晶片短缺。未來有可能因為缺水，生產面出問題，而引起全球高端晶片大缺貨，對全球科技產業影響更鉅。
三，萬一老天不幫忙下雨，台積電及相關科技產業的營運都會受到影響。疫情後台灣亮眼的經濟成長，亞洲四小龍第一的位置可能不保。
所以，在成立抗疫國家隊，使台灣交出舉世亮眼的防疫成績後，也應該儘快成立抗旱國家隊，不能靠天吃飯。
一，組織所有可調度的運水車輛，包括消防車（不影響防災之下）待命，隨時準備支援，協助企業救急。
二，經濟部長王美花之前提到「挖井」抗旱，後來就無疾而終。但是如果「挖井」是唯一可使各地科技園區，唯一在緊要關頭，提供可用的水源，政府應該在各園區周邊，開始征地挖井，進行經濟「戰略用水」的準備。完全執政6年，就要完全對缺水負責。而且這些，也可以成為未來，面臨極端氣候下缺水的備戰設施。
去年9月，筆者曾撰文「兩岸真的會開戰嗎？」，並推測「中美不會在台海開戰，兩岸也不會開戰。」因為台灣扮演著美國高科技生產基地，和關鍵供應鏈的角色，對於中國大陸，也是同樣角色。
台灣有「護國神企」台積電，以及其他科技關鍵零組件產業。中美骨子裡面，都要確保自己的「供應鏈」的安全，不受戰火波及。
乾旱比共機擾台，才是更嚴重的國安和國際（經濟）危機。綠政府應該拿出魄力，趕快成立抗旱國家隊，想辦法負責任地應對。
也許，一個早來，雨量充沛的颱風，可以立即解除當下的缺水危機。但是有備無患，靠自己總比靠天來的安心和牢靠。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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