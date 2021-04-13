特企／保健品需求飆漲！蝦皮購物推「蝦皮健康」銷量衝高

蝦皮購物觀察，受疫情刺激，國人的健康意識悄然崛起，站上數據顯示2020年保健食品需求相較於2019年有高達將近1倍的成長，仔細觀察消費者輪廓更可發現，其中有將近6成的購買來自18-34歲的年輕族群，顯示保養身體不再只是熟齡長者的專利，年輕世代也開始重視身體保健。為此，蝦皮購物瞄準全世代的健康商機推出全新服務模式「蝦皮健康」，讓消費者宅在家中也可以透過行動裝置、一指保健，邁向健康人生！蝦皮購物觀察到自蝦皮健康於4/7推出以來，已帶動專區內的保健品消費需求較3月份狂飆3倍，可見蝦皮健康能提供給消費者一個更便利的購物選擇並他們對於相關商品的消費需求。





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歡慶「蝦皮健康」上線！50大品牌全面誠意下殺5折起、再送健康優惠券 把健康直送你家





匆匆忙忙的快節奏是現代生活的寫照，不論男女老幼享受科技帶來的生活便利的同時、也多有著營養不均衡、長時間看螢幕、甚至是壓力大失眠等共同困擾，即使想要認真照顧自己或家人的健康卻往往連採買保健食品的時間都沒有！最貼心的蝦皮購物瞄準市場缺口，推出全新服務「蝦皮健康」，並攜手杏一藥局、大樹藥局、康是美、屈臣氏、白蘭氏等50大品牌祭出精選健康保健用品最低５折起的最強優惠，立得清酒精擦濕巾35抽3入組優惠價只要114元、桂格養氣人蔘破盤價殺到870元有找。蝦皮購物更誠意加碼狂撒健康優惠券，邀請民眾安心清空購物車、輕鬆走向健康人生！





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醫師專欄、健康評量雙管齊下，全面防堵健康缺口！玩健康蝦轉盤再抽價值破5,000元的AirPods





你是久坐又長時間低頭的手機成癮者嗎？或是每天跟著同事訂下午茶的辦公族？還是潛在的中風高危險群呢？高壓的生活型態讓民眾在不知不覺間養成不良生活習慣，偏偏網路上的衛教資訊眾說紛紜，讓國人看得霧煞煞！蝦皮購物相信唯有正確認知，才是邁向健康人生的第一步，因此「蝦皮健康」即日起到4/16，限時推出「醫師專欄」與「健康評量」2大服務，只要點進「蝦皮健康」頁面，就可看到由醫聯網專業醫師撰寫的專欄，讓民眾上站買東西時也能吸收最新衛教資訊；還有免費提供的10大熱門健康評量， 從膚質到真實生理年齡、從飲食習慣到心靈壓力，讓民眾全面了解自己的健康狀態，無論是想評估膚況、腸道及心臟健康狀況，又或是想檢視近期的壓力以及睡眠品質，通通可以透過健康評量來完成。





而即日起至4/16活動期間，「蝦皮健康」更豪氣加碼推出健康蝦轉盤遊戲，每位用戶、每天都有1次參與遊戲的機會，最大獎可以獲得價值5,290元的AirPods ，還有醫聯網-疾病風險評估兌換券，一券即可檢測未來十年內的疾病風險程度，以及價值超過千萬的店家折價券等好禮等你來領取，助你掌握身體狀態，步上健康人生！



