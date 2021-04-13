人氣燒肉店爆食物中毒 AKIRA同事發現其中「祕密」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-13 21:00:00
日本電影《強運燒肉饌》是由搞笑藝人寺門JIMON初執導演筒的作品，找來「放浪兄弟」AKIRA的同事片岡直人NAOTO，以及土屋太鳳演出，故事講述人氣燒肉店因發生食物中毒事件慘遭停業。片中除了美味的燒肉料理，更呈現原本因倒店而喪志的主角，靠著尋覓媽媽的烤肉食譜時，從中找回母親對料理的堅持與熱忱，以及人生道路的動人故事。
寺門JIMON是日本知名的搞笑節目主持人，同時也是美食愛好者，他執導的《強運燒肉饌》更獲得「日本美食評論第一人」山本益博的真心推薦。對於第一次當導演，寺門JIMON表示：「為了製作這部電影，我參考了無敵多人物故事和作品，不過最終還是只能從自己的親身經驗做發想，這是真的！」
寺門JIMON拍美食畫面時，很常遇到素材不足的狀況，他說：「就是就算想拍出自己想像中的畫面，也會受到預算等各種限制，導致素材不足無法拍攝。這時我必須在當下作出判斷，決定不使用該素材，改拍其他畫面。我也從這些經驗中也學到不少。」他還提到，現今的餐飲業者非常辛苦，希望透過這部片，為從事相關行業的人帶來一些鼓勵。
《強運燒肉饌》故事講述原本是人氣烤肉名店「根岸苑」，某天發生食物中毒事件而倒閉，這家店是安江（涼 飾）的老公在世時唯一留給她和兒子良人（NAOTO 飾）的紀念品。良人離家出走，靠撰寫美食文章賺取微薄薪水，有天卻被公司委派協助建立美食情報網站，同時收到疏遠多年的母親病倒消息，良人決定重現媽媽拿手的燒肉料理，帶去醫院給她吃，便與靜香（土屋太鳳 飾）踏上尋找母親祕密食譜之旅，過程中良人看到母親對料理的堅持與熱忱，逐漸找回自己人生的道路。電影將於6月18日上映。