《消失的情人節》男主角遭轟變態　導演陳玉勳說話了

由陳玉勳導演推出的電影《消失情人節》，自去年9月上映後獲得不少影迷的讚賞，更奪下第57屆金馬獎最佳原創劇本、最佳影片及最佳導演等共5項大獎肯定，然而電影下片5個月後在網路平台上架，男主角跟蹤女主角的人設，卻意外引發網友們的激烈討論，對此陳玉勳在臉書粉絲專頁特別回應。





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▲《消失的情人節》男主角的人物設定引發「跟蹤狂」的問題。（圖／牽猴子）

× ▲《消失的情人節》男主角的人物設定引發「跟蹤狂」的問題。（圖／牽猴子）

▲《消失的情人節》設定男主角劉冠廷（右）的時間比別人多一天。（圖／牽猴子）

× ▲《消失的情人節》設定男主角劉冠廷（右）的時間比別人多一天。（圖／牽猴子）

▲陳玉勳導演特別在臉書發文回應。（圖／NOWnews影像中心）