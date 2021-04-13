NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

藍營痛批一個晚上臭味、槍案攏來　陳其邁：我昨晚都沒睡

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-13 14:44:18

國民黨議員拿出鮭魚要陳其邁「力爭上游」，並送上「10萬訂閱獎牌」，要陳其邁當好市長、不要當網紅。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.13）
▲國民黨議員拿出鮭魚要陳其邁「力爭上游」，並送上「10萬訂閱獎牌」，要陳其邁當好市長、不要當網紅。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.13）
昨日晚間，高雄市岡山區發生火警，高雄多個行政區都聞到臭味，今（13）日凌晨還發生一起槍案，上午市長施政報告質詢，藍營議員陳美雅、陳若翠、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、鄭安秝身穿白色上衣，對高雄市長陳其邁砲火猛烈，議員黃紹庭也痛批市長「未知未覺」，對此陳其邁則說自己昨晚都沒睡，因為身為市長對高雄的大大小小都要負責，沒有辦法接受議員的說法

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日上午藍營議員陳美雅、陳若翠、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、鄭安秝身穿白色上衣站成一排，並由陳美雅、陳若翠、宋立彬進行30分鐘的聯合質詢，並要求陳其邁即問即答，拿出「市長無心、士民傷心；市長無能、市政失能」等手舉牌，痛批高雄治安敗壞、近期的工安事故造成29人死亡、空氣汙染、人口流失、街頭售租等問題，詢答時認為陳其邁沒有回答到提問的問題，數次打斷陳其邁回應，陳其邁則認為自己在回應也請議員要彼此尊重，雙方激烈交鋒，最後議員宋立彬強調高雄不需要「網紅」市長，還送上「10萬訂閱獎牌」給陳其邁，要陳其邁當好「市長」、不要當「網紅」。

▲面對議員的批評，陳其邁臉色凝重。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.13）
▲面對議員的批評，陳其邁臉色凝重。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.13）
議員黃紹庭質詢時間則是針對昨日的火警及今日凌晨的槍案，先問市長陳其邁「昨晚睡得好嗎？」，陳其邁則說：「我昨晚都沒睡，因為我對高雄的大大小小都要負責」，黃紹庭則回：「那你不就每天都沒睡？」，黃紹庭並批陳其邁「對臭氣後知後覺、槍聲不知不覺，市長是未知未覺」，完全在狀況外，對此陳其邁則說黃紹庭的說法「我沒有辦法接受」，因為從頭到尾，自己都在指揮消防局跟環保局，就整個環境的監測都是自己下令的，整個晚上都在處理這件事情，希望議員能夠理解，不要先預設立場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
13.83%86.17%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.09%6.91%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀