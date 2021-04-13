藍營痛批一個晚上臭味、槍案攏來　陳其邁：我昨晚都沒睡

岡山區發生火警，高雄多個行政區都聞到臭味，今（13）日凌晨還發生一起槍案，上午市長施政報告質詢，藍營議員

陳美雅、陳若翠、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、鄭安秝

高雄市長陳其邁砲火猛烈，議員黃紹庭也痛批市長

「未知未覺」

，對此陳其邁則說自己

昨晚都沒睡，因為身為市長對高雄的大大小小都要負責，沒有辦法接受議員的說法

。

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今日上午藍營議員

陳美雅、陳若翠、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、鄭安秝

30分鐘的聯合質詢，並要求陳其邁即問即答，拿出

「市長無心、士民傷心；市長無能、市政失能」等手舉牌，

痛批高雄治安敗壞、近期的工安事故造成29人死亡、空氣汙染、人口流失、街頭售租等問題，詢答時認為陳其邁沒有回答到提問的問題，數次打斷陳其邁回應，陳其邁則認為自己在回應也請議員要彼此尊重，雙方激烈交鋒，最後議員宋立彬強調高雄不需要「網紅」市長，還送上「10萬訂閱獎牌」給陳其邁，要陳其邁當好「市長」、不要當「網紅」。

▲面對議員的批評，陳其邁臉色凝重。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.13）

議員黃紹庭質詢時間則是針對昨日的火警及今日凌晨的槍案，先問市長陳其邁「昨晚睡得好嗎？」，陳其邁則說：「我昨晚都沒睡，因為我對高雄的大大小小都要負責」，黃紹庭則回：「那你不就每天都沒睡？」，黃紹庭並批陳其邁「對臭氣後知後覺、槍聲不知不覺，市長是未知未覺」，完全在狀況外，

對此陳其邁則說黃紹庭的說法「

」，因為從頭到尾

。