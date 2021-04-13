藍營痛批一個晚上臭味、槍案攏來 陳其邁：我昨晚都沒睡
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-13 14:44:18
昨日晚間，高雄市岡山區發生火警，高雄多個行政區都聞到臭味，今（13）日凌晨還發生一起槍案，上午市長施政報告質詢，藍營議員陳美雅、陳若翠、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、鄭安秝身穿白色上衣，對高雄市長陳其邁砲火猛烈，議員黃紹庭也痛批市長「未知未覺」，對此陳其邁則說自己昨晚都沒睡，因為身為市長對高雄的大大小小都要負責，沒有辦法接受議員的說法。
今日上午藍營議員陳美雅、陳若翠、宋立彬、陳玫娟、李雅芬、鄭安秝身穿白色上衣站成一排，並由陳美雅、陳若翠、宋立彬進行30分鐘的聯合質詢，並要求陳其邁即問即答，拿出「市長無心、士民傷心；市長無能、市政失能」等手舉牌，痛批高雄治安敗壞、近期的工安事故造成29人死亡、空氣汙染、人口流失、街頭售租等問題，詢答時認為陳其邁沒有回答到提問的問題，數次打斷陳其邁回應，陳其邁則認為自己在回應也請議員要彼此尊重，雙方激烈交鋒，最後議員宋立彬強調高雄不需要「網紅」市長，還送上「10萬訂閱獎牌」給陳其邁，要陳其邁當好「市長」、不要當「網紅」。
議員黃紹庭質詢時間則是針對昨日的火警及今日凌晨的槍案，先問市長陳其邁「昨晚睡得好嗎？」，陳其邁則說：「我昨晚都沒睡，因為我對高雄的大大小小都要負責」，黃紹庭則回：「那你不就每天都沒睡？」，黃紹庭並批陳其邁「對臭氣後知後覺、槍聲不知不覺，市長是未知未覺」，完全在狀況外，對此陳其邁則說黃紹庭的說法「我沒有辦法接受」，因為從頭到尾，自己都在指揮消防局跟環保局，就整個環境的監測都是自己下令的，整個晚上都在處理這件事情，希望議員能夠理解，不要先預設立場。