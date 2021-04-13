解救赤貧立委？財經網美「報明牌」笑虧：明年財產破百萬

民進黨不分區立委洪申翰因監察院最新立委財產申報資料，被媒體評為「最赤貧」立委，除了當下反應「蛤，我有很窮嗎？」外也掀起各界關注。而有著財經網美之稱的胡采蘋也在洪申翰臉書底下留言勸他買進長榮（2603）股票，今天更誇口要他明年財產申報破百萬，更笑虧若沒達標「我財經網美四個字倒過來寫」。

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立委洪申翰被評為「最赤貧立委」後，也於昨（12）日晚間在臉書發文，提到自己其實覺得沒有很窮，也沒有覺得他「赤貧」，每個月就是正常領取立委的薪水，以及正常的支出而已。該篇文章底下胡采蘋則勸他「申翰，買長榮」，讓不少網友好奇敲碗背後原因。

對此，

胡采蘋

也附上一張長榮20年的股價圖，解釋其實航運股是非常吃景氣的，自去年因為新冠肺炎影響，到今年遇到蘇伊士塞船事件，自己確認長榮不用賠錢後就持續加碼買進，她也提到自己的觀點「蘇伊士塞船簡直是一個暴漲信號，全球貨櫃已經很塞了，這下子更要排隊進港」、「剩下的就是還能漲多少的問題，這種行業沒在跟你客氣的」。

▲長榮海運長賜輪（Ever Given） 塞港事件讓外界相當關注事後賠償後續， 胡采蘋則在事後也跟著加碼買進 。（圖／美聯社／達志影像）

此外，她也提到洪申翰稍早還親自致電，「我好好的勸說了他一番，並且立刻督促他的秘書去幫他開證券帳號，明年財產申報時申翰的財產必須破百萬，我國赤貧立委的經濟狀況必須改善！」，最後更幽默調侃「不然我財經網美四個字倒過來寫」。

不過最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

（編輯：楊智傑）