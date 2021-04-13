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SHINee重視台灣粉絲　中文萌喊：好想你們喔

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-13 17:58:02

▲SHINee撂中文問候台灣歌迷。（圖／avex taiwan）
▲SHINee撂中文問候台灣歌迷。（圖／avex taiwan）
韓團SHINee睽違2年半的「軍白期（當兵的日子）」，全員終於合體，發行專輯《Atlantis》回歸歌壇，他們上遍各大綜藝節目勤宣傳，更首度舉辦線上演唱會《Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD》與粉絲同樂。成員工作模式大開，也特地錄影片問候台灣歌迷，以中文表示「好想你們喔」，展現滿滿的思念與誠意。 

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SHINee四位成員在專輯發售前一小時，透過直播與粉絲進行倒數，內容分為「新歌介紹」與「今年工作計畫」兩個主題。關於新歌《Atlantis》，KEY認為即便是路人聽到，都會知道是SHINee的歌曲。而參與《Area》作詞的珉豪表示，自己在提交歌詞前，為求完美修改了15次，同時好奇成員演唱的畫面。 

關於工作計畫，泰民的SOLO專輯預計5月發行，5月2日將舉行線上演唱會。SHINee 5月出道滿13周年，預計會舉辦活動與粉絲同歡。此外，珉豪也投入電視劇拍攝，溫流正忙於音樂劇練習；KEY和溫流預計分別於7月與9月SOLO出輯，大夥行程滿檔，開玩笑叮嚀粉絲準備好錢包。 

SHINee特地錄製影片，以中文喊：「想念台灣的大家！」、「好想你們喔」展現對台灣粉絲的重視。他們專輯《Atlantis》已在台數位上架。

▲▼SHINee發新專輯回歸樂壇。（圖／avex
▲▼SHINee發新專輯回歸樂壇。（圖／avex taiwan）
▲▼SHINee發新專輯回歸樂壇。（圖／avex
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