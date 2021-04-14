寶寶副食品新趨勢！生機種植與水解技術才安心

身為父母，總是希望能給孩子最好的，尤其飲食更是馬虎不得。一般來說，新生兒約滿四至六個月就可以嘗試副食品，最主要是寶寶在這個階段是成長的黃金時期，攝取豐富多樣性的食品，能幫助寶寶適應各式的食物與營養。此外，也能讓寶寶慢慢改變吸奶瓶的「被動式吞嚥」，使口腔得到良好的訓練，也會幫助未來的咀嚼能力和語言能力。
然而，市面上副食品的配方與品牌眾多，主要營養也不盡相同，如何挑選，以及每天的食用量，便是新手爸媽必做的功課。孫語霙營養師建議，寶寶剛開始嘗試副食品，應從不易引起刺激的穀類製品開始，如米精、麥精為佳，且要以成分天然、無添加為基本訴求，才能讓寶寶好消化、好吸收，也降低敏感的機會。
新生兒在剛食用副食品時，最擔心的莫過於會有感到刺激以及消化不順等狀況，貝比卡兒的生機綜合米精與生機燕麥精，採用現代水解技術，幫助寶寶吸收，而且配方不含麩質，可放心給寶寶食用。生機綜合米精含有被譽為「超級食物」的藜麥，藜麥含有豐富的蛋白質、多種必需胺基酸、維生素B群、葉酸、鎂、鈣，是幫助寶寶成長的優質營養來源，且幫助口感與香氣更加提升，增加適口度。此外，生機燕麥精則搭配三種水果，提升纖維及維生素，不僅風味更佳，也能夠補充更多寶寶的營養。孫語霙營養師也提醒，食用副食品應採用循序漸進的方式讓寶寶慢慢適應，先從少量開始再逐步增加，也可根據寶寶的狀況做調整。
對於忙碌的雙薪或多胞胎的家庭，快速便利的副食品便是最佳選擇。友華生技推出貝比卡兒生機綜合米精與生機燕麥精，來自歐洲原裝進口，選用天然且採生機耕作方式的食材，在第一線就將食品安全把關。而且調理方式簡單方便，一次補足新生兒所需要的營養，在這忙碌的時代，一起守護寶寶安心健康長大！