寶寶副食品新趨勢！生機種植與水解技術才安心

身為父母，總是希望能給孩子最好的，尤其飲食更是馬虎不得。一般來說，新生兒約滿四至六個月就可以嘗試副食品，最主要是寶寶在這個階段是成長的黃金時期，攝取豐富多樣性的食品，能幫助寶寶適應各式的食物與營養。此外，也能讓寶寶慢慢改變吸奶瓶的「被動式吞嚥」，使口腔得到良好的訓練，也會幫助未來的咀嚼能力和語言能力。





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然而，市面上副食品的配方與品牌眾多，主要營養也不盡相同，如何挑選，以及每天的食用量，便是新手爸媽必做的功課。孫語霙營養師建議，寶寶剛開始嘗試副食品，應從不易引起刺激的穀類製品開始，如米精、麥精為佳，且要以成分天然、無添加為基本訴求，才能讓寶寶好消化、好吸收，也降低敏感的機會。





▲貝比卡兒的副食品─生機綜合米精與生機燕麥精，是與歐洲知名大廠 FASSKA聯手合作，生產純淨天然的嬰兒副食品。（圖／NOWnews攝）