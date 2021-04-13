旅遊泡泡變泡沫 檢疫鬆綁還在等簽核
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-13 15:25:23
台灣與帛琉旅遊泡泡4月1日展開，但由於成本高、團費高昂，熱度不如預期，中華航空今（13）日宣布取消4月17日的來回航班，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前有在討論鬆綁相關檢疫規定，並等待簽核，內容主要是朝向評估5天加強版健康自主管理轉為一般自主健康管理，相關細節最快明日公布。
中華航空今日證實，由於4月17日前往帛琉的航班僅2人訂位，因此決定暫時取消飛往帛琉的來回航班，華航表示，自4月初開航以來，總共飛航4班8個來回，總載客數為332人，載客率不到三成。而華航台帛航線明日去程航班僅2人訂位，但因回程航班有47人，因此去程部份改成不載客營運，回程維持正常運行。
指揮中心發言人莊人祥今日在臨時記者會上，針對此問題回應表示，先前首發團100名旅客全數經採檢陰性後，指揮中心有朝向鬆綁檢疫的方向進行，相關的規定現正簽核當中，預估會針對五天加強版自主健康管理評估轉為一般自主健康管理，最快明天會宣布鬆綁時程及方案。
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