找回純粹的快樂！《聽見歌再唱》大咖明星流淚感動推薦

電影《聽見歌 再唱》以「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長年輕時真實經歷為靈感所拍攝，電影劇情講述擔任體育老師也不懂五線譜的馬志翔「方雅各」，和Ella飾演的流浪音樂教師黃韻芬，將一群缺乏自信、五音不全的山區部落孩童，帶上舞台成為世界一流合唱團的故事。3月30日和4月6日分別舉行試映會和台北首映會，現場眾多藝人看完後，紛紛透露被劇情感動，更鼎力推薦。





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▲《聽見歌 再唱》男二徐詣帆表示電影非常感人。（圖／華納兄弟提供）

× ▲《聽見歌 再唱》男二徐詣帆表示電影非常感人。（圖／華納兄弟提供）

▲撒基努表示心情不好的人看完《聽見歌 再唱》一定會得到大解脫。（圖／華納兄弟提供）

× ▲撒基努表示心情不好的人看完《聽見歌 再唱》一定會得到大解脫。（圖／華納兄弟提供）

▲溫翠蘋（右）透露被電影劇情所感動，3度流淚。（圖／華納兄弟提供）