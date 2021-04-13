找回純粹的快樂！《聽見歌再唱》大咖明星流淚感動推薦
記者李薇/綜合報導
2021-04-13 16:16:04｜2021-04-13 16:35:15
電影《聽見歌 再唱》以「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長年輕時真實經歷為靈感所拍攝，電影劇情講述擔任體育老師也不懂五線譜的馬志翔「方雅各」，和Ella飾演的流浪音樂教師黃韻芬，將一群缺乏自信、五音不全的山區部落孩童，帶上舞台成為世界一流合唱團的故事。3月30日和4月6日分別舉行試映會和台北首映會，現場眾多藝人看完後，紛紛透露被劇情感動，更鼎力推薦。
電影《聽見歌 再唱》試映會結束後，第二男主角徐詣帆特別透露看完電影的心得，「這部戲不是只有聽好歌，也不是只有看好戲，而且就是看到你我身旁周遭都會經歷過的，每一段歷程，很勵志、很感人」，在劇中也有演出的撒基努表示，看完這部電影會拍著手開心的回家，「你若是在家裡沉悶了很久，或者是你有什麼心事走不出來，看完會得到大解脫。」 演員林暉閔也分享自己看完電影後的心得，表示人生雖然會遇到挫折，但看完電影後會找回信心，並記起做自己喜歡的事情時，那種純粹的快樂。不僅如此，4月6日舉辦的台北首映會結束後，更是感動非常多藝人，女演員溫翠蘋帶著女兒溫心舞現身，母女倆人紛紛表示被電影劇情感動，溫翠蘋更是流淚了3回，並直呼：「Ella在裡面真的演得太棒了」，看過電影後的人都感動推薦這部電影，呼籲民眾一定要進電影院來看《聽見歌 再唱》。電影4月16日全台正式上映。