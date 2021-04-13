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國艦國造　海軍新兩棲船塢運輸艦命名玉山軍艦

記者黃守作／高雄報導

2021-04-13 15:46:06

▲經命名為玉山軍艦的海軍新型兩棲船塢運輸艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.13)
▲經命名為玉山軍艦的海軍新型兩棲船塢運輸艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.13)
台灣國際造船公司於今(13)日上午，在該公司高雄廠碼頭，舉行海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮，總統蔡英文命名該海軍新型兩棲船塢運輸艦為玉山軍艦，為國艦國造寫下新里程碑。

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▲總統蔡英文(中)命名海軍新型兩棲船塢運輸艦為玉山軍艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.13)
▲總統蔡英文(中)命名海軍新型兩棲船塢運輸艦為玉山軍艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.13)
海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮，是由總統蔡英文主持，台灣國際造船公司董事長鄭文隆、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌、立法委員賴瑞隆、許智傑、李昆澤、趙天麟、中鋼公司執行副總經理黃建智、台船企業工會理事長黃日進等人與會。

台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，該公司對於能夠承造海軍新型兩棲船塢運輸艦深感榮幸，「玉山軍艦」完工後將成為我國海軍新型兩棲作戰最新戰力。

鄭文隆指出，「玉山軍艦」自107年4月13日簽約、108年5月6日正式開工，再到今(13)日舉辦命名暨下水典禮，該公司全體員工兢兢業業，結合國內外協力廠商全力投入該艦的建造工作。

▲海軍新型兩棲船塢運輸艦─玉山軍艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.13)
▲海軍新型兩棲船塢運輸艦─玉山軍艦。(圖／記者黃守作攝，2021.04.13)
鄭文隆進一步指出，「玉山軍艦」平時主要任務為提供海軍離島物資運補及人員運輸，因應天然災害時執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援，戰時，則可執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。

鄭文隆強調，「玉山軍艦」主要特性具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，並且配置完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立執行各類作戰任務，另建置載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、貨物彈藥物資等，也可執行醫療救援。

台船公司近年肩負起國家「國艦國造」政策，藉此調整國內造船產業的人力市場、提升就業及經濟發展，也不斷在船艦設計及建造技術上突破精進，深受國防部及海內外船東肯定，未來，台船公司在軍艦及公務船上將更加投注人力，目標以穩健務實的態度及精神，戮力完成國家交付之各項重要造艦任務。

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