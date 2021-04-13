果乾外交甜蜜追擊 黃偉哲親挑應援驚喜包快遞蕭美琴
記者林怡孜/台南報導
2021-04-13 15:38:34
昨天美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在個人推特上分享駐美代表蕭美琴所送的來自台南的鳳梨乾，引發一股台灣水果乾熱潮。台南市長黃偉哲昨天不僅馬上回應龐培歐的貼文表示這是自由的甜美果乾，也力邀龐培歐到台南一遊，親自品味台南水果的好滋味。黃偉哲昨天晚上深夜也在個人臉書上列出台南各家廠商、農會所產的果乾品項，大力行銷台南所產的各式果乾。
黃偉哲今天親自前往位於台南官田的果乾公司，親自為駐美代表蕭美琴挑選各式美味果乾，包括：芭樂乾、番茄乾、芒果乾，柚子乾還有各式蔬菜水果脆片，如洋蔥脆片、杏鲍菇脆片等，全數裝入箱內，要將這些台南家鄉優質農作物做成的美味點心，寄給台南的女兒駐美代表蕭美琴。黃偉哲表示非常感謝蕭美琴在美國也不忘協助台南美味水果打開國際知名度，更希望這批「應援驚喜包」能為在第一線奮鬥的蕭代表及外交人員打氣加油，提供更多來自台南溫暖的支援，並能品嚐到家鄉甜蜜的滋味。
黃偉哲也為此次因喜愛台南鳳梨乾，而讓台南鳳梨乾一炮而紅的龐佩歐準備了一盒包含各式不同口味的美味果乾，再度親筆邀請蓬佩奧來台南一遊，品嚐道地的台南美食。黃偉哲表示，如果有機會，一定會竭力接待前國務卿，讓台美雙方關係更進一步。