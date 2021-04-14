朴寶劍作品看不完！大小螢幕都看見男神身影
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-14 08:00:00
韓星朴寶劍去年8月入伍高唱從軍樂，期間也拍好不少影視作品，除了去年9月播出的《青春紀錄》與上映中的電影《永生戰》，八大電視台趁勢推出由朴寶劍、金裕貞主演的古裝愛情喜劇《雲畫的月光》，滿足粉絲度過相思之情。
《雲畫的月光》在韓播出時創下收視佳績，金裕貞感嘆表示：「很驚訝！而這樣的成績也讓我們現場拍攝氣氛更好了。」朴寶劍除了感謝觀眾支持，也分享自己私下與角色的相似之處，「我的角色其實對沒興趣的人不會太關心，就跟我本人一樣，只會跟喜歡的人有很多的互動。」
朴寶劍在劇中嘶吼著罵金裕貞「湯飯混蛋」的橋段，意外引起網友廣大迴響，朴寶劍回憶表示：「當下是我們兩個一起掉進陷阱，但我把金裕貞救出去後，她卻故意不救我就跑掉，為了表現氣憤的樣子，才會除了罵『混蛋』，又自創『湯飯混蛋』，絕對不是故意要說出這麼難聽的話。」
《雲畫》是朴寶劍的代表作之一，戲裡除了他霸氣又溫柔的一面、金裕貞女扮男裝的可愛模樣外，首集更網羅重量級明星車太鉉客串，他將以搞笑的僕人角色亮相。《雲畫的月光》4月14日起，平日晚間9點於八大綜合台播出。