整形疑雲沒停過！楊冪18歲青澀照曝光　網驚：真的純天然

大陸知名演員楊冪，外貌亮眼且身材姣好，加上直爽大方的個性，吸引大批忠實粉絲支持，更因演出電影《小時代》後知名度大漲，成為亞洲家喻戶曉的明星，2017年還靠著《三生三世十里桃花》演藝事業登上人生新高峰。話題不斷的楊冪，精緻的外貌時常被認為有進廠維修，近日社群軟體上瘋傳一組她18歲時的大頭照，校花級的顏值引起網友的熱烈討論。





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▲楊冪外型亮眼加上個性十分豪爽，吸引大票忠實粉絲支持。（圖／楊冪微博）

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▲▼楊冪（下圖右）2004年時拍的大頭照。（圖／圈外教主、明星情報微博）

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