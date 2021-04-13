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整形疑雲沒停過！楊冪18歲青澀照曝光　網驚：真的純天然

記者李薇/綜合報導

2021-04-13 16:59:03

▲楊冪不僅外型亮眼，連身材也相當纖瘦。（圖／微博）
▲楊冪不僅外型亮眼，連身材也相當纖瘦。（圖／楊冪微博）

大陸知名演員楊冪，外貌亮眼且身材姣好，加上直爽大方的個性，吸引大批忠實粉絲支持，更因演出電影《小時代》後知名度大漲，成為亞洲家喻戶曉的明星，2017年還靠著《三生三世十里桃花》演藝事業登上人生新高峰。話題不斷的楊冪，精緻的外貌時常被認為有進廠維修，近日社群軟體上瘋傳一組她18歲時的大頭照，校花級的顏值引起網友的熱烈討論。

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▲楊冪。（圖／楊冪微博）
▲楊冪外型亮眼加上個性十分豪爽，吸引大票忠實粉絲支持。（圖／楊冪微博）
近日大陸社群網站微博上，有網友曝光多張2004年楊冪和朋友合拍的大頭照，只見照片中的她，留著一頭長髮配上齊瀏海，髮色呈現深咖啡色，顯得十分有氣質，且臉型相當尖瘦，加上一雙靈動水汪汪的大眼睛，與朋友對著鏡頭比各種俏皮的手勢，並笑得相當開心，仔細一看，照片中的長相和現在的外表沒有半分差別，讓整形傳聞完全不攻自破。

▲楊冪2004年時拍的大頭照。（圖／微博）
▲▼楊冪（下圖右）2004年時拍的大頭照。（圖／圈外教主、明星情報微博）
▲楊冪2004年時拍的大頭照。（圖／微博）
楊冪18歲時拍的大頭照曝光後，引起大批網友的熱烈討論，紛紛留言表示：「不愧是北影校花」、「大冪冪一直都很美呀，當時真的好青澀喔」、「一看就沒整過」、「完全純天然美女，誰敢再說她整形」、「以前好可愛，好青春年少呀，現在的楊冪多了股成熟女人味」。網友力挺楊冪的純天然外貌。

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