巷仔內／林佳龍留漂亮下台身影　政治路才後會有期

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然而在網路聲量爆炸的現代社會，網軍當道、網友評論可以當新聞寫的今日，政務官承擔政治責任下台，這樣簡單直接的肯定句，居然也能發展絃外之音。許多與交通部有往來的觀光業者、民意代表，甚至民進黨立委都發出懇切「留龍」之聲，讓人訝異。此外，因林佳龍網路聲量近日暴漲，甚至還傳出期盼他回鍋選台中市長、再戰國民黨籍台中市長盧秀燕的呼聲。
《NOWnews今日新聞》記者詢問林佳龍幕僚，回鍋台中選戰會是下台後的選項嗎？一位近林幕僚忍不住直呼「真的不要鬧了」。幕僚透露，林佳龍現在全心全力投入救災，根本想不到那麼遠，現在所有新聞都集中在台鐵意外、林佳龍處理的後續，當然網路聲量會高，不論是正面聲量、負面聲量都有，但不代表這樣就是要回鍋選台中市長。
林佳龍今公開受訪也提到，後續還沒有想自己的下一步，現在先將罹難者家屬安置好，「後續我就回到自己歸零，下一步不重要，重要的是把現在的事情能夠做好。」
其實林佳龍與台中的淵源從2005年開始，那年民進黨徵召他投入台中市長選戰，林辭新聞局長到台中選舉，這場選戰他拿了17萬票，敗給當時的國民黨中生代明星胡志強，但林選輸後，沒有離開台中，而是全家從北部搬下來，買了房子定居。
2010年台中縣市合併，為配合五都選舉使原本舊制市長任期延展一年。改制後原本林佳龍經過3年耕耘可望獲黨徵召再度參選，挑戰尋求第三度連任市長的胡志強，但最後禮讓時任民進黨秘書長蘇嘉全參選，林佳龍受訪時曾透露，要是蘇嘉全選上台中市長，自己可能就不會再選舉，要回去學校教書，但最後蘇嘉全不敵胡志強而落敗，林佳龍則在2012年擊敗國民黨對手黃義交，當選台中選區立委。
2014年，十年磨一劍的林佳龍，再度挑戰台中市長寶座，經過10年蹲點、民意代表的磨練，早已不是當年剛到台中不擅交際的林佳龍，當時選前被民進黨提名為候選人的林佳龍，支持度已超過時任市長胡志強10個百分點。2014年林佳龍果然大勝，一舉將多年來國民黨盤據的台中變成綠地，更讓林躋身綠營中生代的總統接班梯隊。
不過，2018年他要挑戰台中市長連任，大環境因素加上人和問題，選前一週林佳龍陣營沒察覺民調不對勁等種種錯綜複雜的因素，最終讓林佳龍在台中的苦心經營軋然而止。敗選後的林佳龍，在總統蔡英文安排下接掌交通部。
前任交通部長吳宏謀甫因2018年台鐵普悠瑪號的18條人命辭職，成為中華民國任期最短的交通部長，台鐵在3年內發生2次重大事故，各有原因，但台鐵最重要的轉型課題仍然懸而未解。林佳龍上任後，還來不及徹底處理台鐵改革燙手山芋，新的挑戰又來，華航、長榮罷工，接著新冠肺炎開始肆虐，進而影響國內觀光，期間林佳龍為了振興、紓困預算安排上，與行政院意見多有出入，所幸最後都安然過關。
據透露，台鐵意外發生前，正國會派系也為林佳龍的下一步綢繆。有幕僚私下建議林佳龍2022年若要為黨拚戰，可以考慮參選新北市，與國民黨最強首長侯友宜一戰，不管選贏選輸都是印記，林佳龍當時不置可否，但是這也是在台鐵意外前的想法，清明連假第一天就發生這場驚天意外，造成許多家庭支離破碎，更讓林佳龍的政治路添加更多未知數。
至於2022年地方選戰，不論是新北市、台中市甚或其他區域，現在的林佳龍勢必難以一爭，因為現階段的林佳龍，只能心中沒有選戰，才能有未來。把台鐵意外的後續責任歸屬、罹難者家屬的照護都處理得盡善盡美，然後留下一個漂亮下台身影，在未來政治路上才能後會有期。