落實節能減碳 新北市民活動中心推設E化管控
記者陳志仁／新北報導
2021-04-13 16:29:27
打造在地智能生活！新北市政府民政局偕同各區的區公所，在市民活動中心逐步裝設「冷氣智慧節能系統」，進行E化管控；目前，板橋、林口、樹林、蘆洲及深坑等5區91間裝設完成，新店及汐止區也積極設置中，期於今夏用電高峰期能收實效。
「小小一張IC卡，就能改變你我生活！」民政局長柯慶忠表示，這次推行的智能管控系統，設備包含插卡式的讀卡機及IC晶片卡，民眾於區公所申辦儲值後，租借市民活動中心的期間，即可以IC卡控制冷氣開關；「插卡供電、拔卡斷電的E化管理機制相當便利，並依個人使用電度計價後自卡片中扣款」，落實節能減碳觀念。
柯慶忠指出，各區陸續試辦至今，民眾對IC卡預付制多持正面肯定態度，「儲多少用多少，不僅公平合理又節能」，且讀卡機具即時顯示餘額或可用時數等訊息，相當便利；在智能控電的過程中，也減輕了市府的財政支出與人力管理壓力。
地方自治科長許力友說，汐止區公所於市民活動中心裝設的冷氣智能管控系統，結合門禁的功能及照明設備，並導入悠遊卡、QRCODE及手機APP，後端平台更建置刷卡紀錄的資料庫；新店區市民活動中心則於系統基礎上再增置遠端管理控制，如遇天災緊急事件，就能直接以手機監控活動中心受損的情形，即時處置，減少公所巡檢奔波之苦。