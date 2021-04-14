股市小白／股匯套利下一步？搶最佳時間點轉投房市

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「你不理財的話，財當然不理你。」住展雜誌研發長何世昌表示，年輕人一定要做投資，不管是股市、房地產、黃金或是債券，一定要選個適合自己的投資工具；不過對年輕人來說，房地產市場的波動起伏較小，且就算房價降到低點，仍可自住，對年輕人的未來也是較保險的投資選擇。
住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨也建議，年輕人如果在租屋之餘，有一筆頭期款在手中，目前確實能夠思考是否買房，因為現階段利率較低，每月所支付的房貸也與租屋預算差不多，「與其把那這項支出付給房東，那還不如每月付給銀行，未來至少還有個能夠自由運用的資產，年紀大了也不怕沒房可住。」
年輕自住客把握「三三法則」 要投資得看區域四大面向
當年輕人真的下了決心要入主房市後，徐佳馨建議，買房原則上不要超過「三三法則」，也就是自備款三成，以及支出不要超過家庭收入的三分之一；至於所選擇的房產，最好與自己的工作、生活圈有關連性，可以從中選擇價格較負擔得起的目標。
至於年輕人有閒錢能夠投入房地產市場進行，要選擇那些區域？徐佳馨分析，若是投資型的消費者，首先都會選擇預售屋，畢竟預售屋在分期上比較彈性，因此資金運用較為靈活；而在產品的選擇上，也會關注於有話題性的區塊，例如有大型公共建設的區域或重劃區，這些地區未來比較有看漲的空間。
7年級生的科達機構董事長賴建程，深知年輕人買房的艱苦，他所職掌的科達機構近期即在新北市新莊區推出許多建案，主打低總價小宅，客群就是瞄準首購族、年輕客群。
賴建程建議，年輕人買房要選到後勢看漲的區域，得先把握四個面向，首先就是人口，這是房地產的的基本供需，有人就會有居住需求，因此能保證房市不會衰退；第二則是當地工作機會的多寡，這同樣也代表著人潮出入，也是房價看漲或跌的根據之一；第三則是區域的交通機能，例如高速公路、捷運或是雙鐵等；最後就是重大工程，這其實是最不重要的，因為未來有許多不確定性，政策是否轉彎仍沒定論，因此是最後考慮的點。
房地合一新制正是買房好時間 專家：首購族不求一次到位
近期政府積極帶頭打炒房，何世昌認為，房地合一稅的改制，是政府為消費者創造的最好進場時間，因為新制首先會衝擊到的就是短期買賣市場，短線投資、投機客預期會大量的脫手，市場的供給量就會比需求量來得大，也就就給了買家有很大的議價空間。
何世昌指出，若等到新制上路，賣方沒有利多就不願賣房，為了避開閉鎖期，他們會將持有時間拉得更長，這時買方的議價難度就會拉高；而在屋源大量減少之下，市場供不應求，就可能會有稅金轉嫁到房價的效應。
此外，對於首次買房的年輕人，徐佳馨提醒，除了選擇機能性外，也最好別選擇總價太高的產品，一方面怕頭期款一次到位，對年輕人財務壓力太大；二方面則是低總價較好轉手，那這項資產就是年輕人未來換屋最好的立基點。
何世昌則建議，年輕人可以多出去看房，就算看幾百間也不為過！如此除了能累積看房經驗，對區域價格的掌握度更高，也能知道房仲、代銷業者行銷套路有哪些；等到年輕人對房市更加嫻熟後，再慢慢篩選區域、屋況，最重要是努力做投資存下頭期款，這時就能買下你理想中的房子。
「年輕人一輩子可能就買一個房子，因此一定要慎選。」賴建程認為，年輕人要買房，最重要還是要看自己生活圈，例如離自己工作、老家甚至是另一半的家最近的地方，「從自己需求面出發，這是最沒有懸念的」，不用管其他專家怎麼說，畢竟房子還是自己要住的，當然以滿足自己生活需求最為重要。