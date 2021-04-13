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駁蘇揆無心台鐵改革　政院：近2年核逾2200億給鐵道建設

記者劉育辰／綜合報導

2021-04-13 17:01:18｜2021-04-13 17:17:03

蘇貞昌
▲行政院發言人羅秉成13日指出，行政院院長蘇貞昌並非外界所說「無心台鐵改革」，近2年就核定10億讓台鐵進行軌道建設。（圖／記者林調遜攝影）
國民黨文傳會主委王育敏今（13）日上午召開記者會質疑行政院院長蘇貞昌上任2年多來，對台鐵改革不聞不問，甚至未核定也未公布台鐵總體檢報告。對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌非常關心台鐵的安全與服務品質，近2年來，經由聽取部會建議和規劃後，核定的10億元以上的經費給台鐵進行鐵路建設，總額就超過2,200億元。

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羅秉成表示，行政院在2019年1月18日最後一次會議中，決議通過台鐵總體檢報告，同年1月21日便由秘書長李孟諺發函執行相關決議，交通部也在同年2月21日發函，要求台鐵依決議辦理相關事項，能執行的儘速執行，至今144項已完成109項。

羅秉成強調，鐵路安全最為重要，因此要優先處理，也一直在執行中，像是正在執行的「台鐵軌道結構安全提升計畫」，進行全面軌道修復、更新，這99億元就是蘇貞昌2020年所核定；至於企業化、組織調整、票價、修法等長期改善建議，就待台鐵局盤整後由交通部提出，作為跨部會討論基礎。近2年來，蘇貞昌在聽取部會建議和規劃後，核定10億元以上的鐵路建設金額，總額就超過2,200億元。

據行政院資料顯示，蘇貞昌近年核定的鐵路建設經費較高的部分，包含2019年基隆、南港通勤軌道104.3億元、嘉義鐵路高架化133.4億元、台鐵軌道結構安全提升計畫99億元、桃園鐵路地下化1047.9億元、宜蘭鐵路立體化252.9億元，及近期核定的花東鐵路雙軌電氣化456.2億元。

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