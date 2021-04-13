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橘色餐飲大舉進駐信義區　鎖定百貨商場Q4台中展店

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-13 17:12:19

橘色餐飲大舉進駐信義區　鎖定百貨商場Q4台中展店
▲橘色餐飲集團今（13）日開幕首次展店旗下知名早午餐品牌，進駐新光A11。（圖／記者黃仁杰攝,2021.04.13）
橘色餐飲集團自去（2020）年起由二代正式接班，執行長袁悦苓與袁保華也開始進行不同以往的商業佈局，上個月才剛將集團旗下的老牌按摩店「SAKURA SPA」自仁愛圓環移轉至信義區，今（13）日也開幕首次展店旗下知名早午餐品牌，進駐新光A11，斥資1200萬打造不同以往的加州度假風格，而在今（2021）年第四季，橘色也將首次跨出台北市，於台中新光三越開展店面，改革馬不停蹄。

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袁保華說，此次在新光三越首度展店「M one Cafe」，希望吸引20至45歲的消費客群，品牌人均消費約500元左右，預計未來一年至一年半就能將硬體成本回收，除了看重百貨林立的信義區人潮，百貨商場的施工規劃、嫌惡設施的鄰避效應都能同時避免，雖然有營業抽成稀釋成本，但百貨商場的展店便利性就是集團看重的「利多」。

袁悦苓補充，橘色火鍋和M one Cafe都在大安區起家，但是油煙、噪音、特定的施工時間等問題也是開設在住商混合的店家需要考慮的重要成本，「今天100個人裡面只要有兩個人，2%的周邊住戶覺得你打擾到他」，那餐廳的經營困難度就會增加，雖然在百貨內要跟著商場的營業時間作出調整，但未來會持續協調，想在信義區享受一頓豐盛且愜意的早午餐可能早上8點就吃得到。

▲新店面也設計了三款獨家餐點與兩款甜點，更打造品牌拍照濾鏡，預計在社群上再掀話題。
▲新店面也設計了三款獨家餐點與兩款甜點，更打造品牌拍照濾鏡，預計在社群上再掀話題。 （圖／記者黃仁杰攝,2021.04.13）
而對被百貨業者抽成而降低的毛利，袁保華認為不會對收益造成影響。袁保華指出，百貨的抽成可以依店租成本的概念來看，以原本的街邊店來說店租在售價約佔比8%-9%，雖然百貨更高但不能忽略的是百貨原有的硬體設備，空調、無障礙設施、廁所建置與維護等都不需要支出，而且只要打平原本的支出，那麼之後的每一筆進帳都是獲利，這也是在首次跨出外縣市展店也選擇百貨的主因。

橘色集團去年開始正式由袁悦苓與袁保華接班，去年開始變放話進行跨城市展店，目標是在未來5年內進軍6都，而今年第四季年將會以台中新光三越作為「跨出台北舒適圈」的首個據點。袁悦苓表示，品牌必須隨著市場趨勢而改變，當年選擇在大安區起家是因為東區正盛，現在商機已轉往到信義區，因此大台北地區佈局也會逐漸東移。

M One Cafe 大安本館同時將進行閉館改裝，預計整修期長達四個月，將同樣以A11店「Cali-style Cafe」 的裝潢面世，大量使用橄欖綠及奶茶等大地色系，桌椅則採用木材元素，並以棕櫚葉錯落佈置，打造置身加州的愜意角落 ，同時新店面也設計了三款獨家餐點與兩款甜點，更打造品牌拍照濾鏡，預計在社群上再掀話題。

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