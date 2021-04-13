綠營中央地方民代交流 籲侯友宜與黨團攜手爭經費拚建設
記者陳志仁／新北報導
2021-04-13 17:22:17｜2021-04-13 18:08:51
民進黨立法院黨團書記長羅致政委員的促成下，民進黨新北市議會黨團今（13）日前往立法院與民進黨立法院黨團進行問政交流；民進黨新北市議會黨團表示，藉此讓議員針對地方建設爭取的狀況與立委交流，希望立委在中央盡全力幫地方爭取經費。
民進黨新北市議會黨團總召黃俊哲指出，黨團針對建設的立場，一直以來都是嚴格審查把關，立委羅致政於2月底黨團幹部交接時，也向新北市長侯友宜喊話，「任何建設經費務必向議會的黨團充份溝通」；期盼侯友宜不要說一套做一套，向中央爭取經費的事情，歡迎向民進黨團提出需求，如果是必要且合理，黨團一定會協助新北市向中央爭取經費!
副總召鄭宇恩提到，這次會談主要針對「前瞻計劃」、「軌道建設」、「各項BOT案」、「淡北道路」、「污水下水道」乃至「公投」、「議事運作」等新北重大的建設經費，及執行進行意見的交流，未來地方黨團會與中央部會及民意代表進行更深入的合作及座談；書記長彭佳芸認為，為了加速新北的建設，地方和中央一定要合作。
幹事長張志豪強調，為了新北大進步，市府和中央一定要充分合作，尤其中央前瞻預算使用的項目和進度，市府應該更公開透明的讓議員知道；黨團願做地方與中央敲門磚的角色，但侯友宜似乎只是左耳進、右耳出，僅在鏡頭前喊沒錢，私底下卻沒有向地方黨團進行溝通及說明，面對這種政治操作，相當不以為然，期盼侯友宜能真正落實溝通，不使其成為口號。